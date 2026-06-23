Undersköterska
Karlsborgs kommun / Undersköterskejobb / Karlsborg Visa alla undersköterskejobb i Karlsborg
2026-06-23
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlsborgs kommun i Karlsborg
Vissa dagar handlar om omsorg, andra om skratt – oftast om båda. Vill du vara med?
Arbetsplatsen
Aktuell anställning är inom äldreomsorgen med placering på vår nyaste enhet Utsikten. Enheten utgörs av två vingar, med 9 st lägenheter på varje vinge. Du kommer att ingå i ett team som innehar en hög kompetens inom verksamhetsområdet. Med detta team ges du inte bara möjlighet till att bibehålla din kompetens, utan också till att utvecklas inom yrket.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med utgångspunkt i en personcentrerad vård och med ett rehabiliterande förhållningssätt. Ditt uppdrag är att stödja i vardagens alla moment när det gäller vård, service och omsorg utifrån brukarens behov. Du ska kunna inge trygghet, ge en god omvårdnad samt kunna utföra hälso- sjukvårdsuppgifter efter delegering.
I arbetet ingår att ta till sig skriftlig och muntlig information samt att dokumentera i verksamhetssystemet Viva.
Tjänstgöringen omfattar arbete dag- och kvällstid, fördelat över både vardagar och helger.Kvalifikationer
Du har formell kompetens som undersköterska och erfarenhet från tidigare arbete inom vård och omsorg är meriterande. Du är målinriktad och kan arbeta mot gemensamt fastställda mål, har lätt för att samarbeta samt är lyhörd. Du ska efter introduktion, kunna arbeta i vårt verksamhetssystem och andra IT-system som verksamheten använder.
Vi erbjuder
Som anställd i Karlsborgs kommun får du ta del av en mängd förmåner såsom betald semester från första anställningsåret och individuell lönesättning. Det finns även en rad andra förmåner som du som anställd i Karlsborgs kommun kan ha rätt till. Läs gärna mer om dem här. Du är vår viktigaste resurs och vi vill hjälpa till med att skapa förutsättningar till ett välmående liv. Det gör vi genom att satsa på ett brett friskvårdsutbud genom gratis motionssim, vattengympa, möjlighet till kostnadsfri massage samt friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme utifrån dina förutsättningar. Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Karlsborgs kommun använder vi oss av rekryteringsverktyget Varbi. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Varbi genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Karlsborgs kommun är en rökfri arbetsplats och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vid önskan om facklig kontakt, finns kontaktuppgifter på kommunens hemsida.
Godkänt utdrag från belastningsregistret krävs för anställning.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film här
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 550 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt Instagramkonto Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs Kommun
(org.nr 212000-1629), https://www.karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Storgatan 16 (visa karta
)
546 82 KARLSBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen, Säbo somatik - Utsikten Kontakt
Enhetschef
Torbjörn Karlström torbjorn.karlstrom@karlsborg.se 0505-17124 Jobbnummer
9975741