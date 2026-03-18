Undersköterska
2026-03-18
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Placering är dels på Åsgården i Kågeröd, 1 tjänst samt Solgården, Svalöv 2 tjänster.Arbetsuppgifter
Som undersköterska på särskilt boende ger du brukarna personlig omvårdnad, service och stöd genom att motivera och stimulera efter varje persons förutsättningar. I arbetet ingår medicinska insatser som utförs efter delegation av legitimerad personal.
Vi arbetar med kontaktmanskap, dokumentation i SoL och HSL Att arbeta aktivt i tvärprofessionellt team med kvalitetsregistren Senior alert BPSD-registret samt SveDem är en del av verksamheten och vi tittar på våra resultat för att ständigt kunna bli bättre. Vi håller i personcentrerade aktiviteter och skapar socialt innehåll för brukarna I rollen som undersköterska ingår även allt från matlagning, städning och tvätt till kontakt med anhöriga som är en viktig del i vårt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet från vård och omsorgsarbete. Har du kunskap om Life Care, Senior Alert, BPSD-registret samt SveDem är detta meriterande. Du ska vara villig att få de delegeringar som förekommer inom yrket.
Som undersköterska hos oss har du ett stort engagemang för arbete med människor och god förmåga att samarbeta. Du är trygg i din arbetsroll och har ett gott bemötande med positiv inställning till förändring och utmaningar.
Du är bra på att kommunicera och kan anpassa dig till olika situationer och till individen. Rollen kräver att du har ett professionellt bemötande både mot brukare, anhöriga och kollegor och att du har förmåga att skapa trygghet och lugn även i stressiga situationer.
Du är ansvarskännande, har god empatisk förmåga och sätter alltid brukaren i centrum. Du har intresse för att arbeta med brukare, är nyfiken och engagerad. Ett genuint intresse av människans välbefinnande skall vara en självklarhet för dig. Som person är du lugn och trygg samt har ett stort tålamod.
Det krävs även att du har god erfarenhet av att dokumentera och upprätta genomförandeplaner. Detta förutsätter att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket både muntligt och skriftligt och ha datorvana
I Svalöv använder vi oss även av språktest vid tillsvidareanställningar.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Rekrytering kommer ske löpande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312993-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs kommun
(org.nr 212000-0993) Kontakt
Enhetschef
Carina Jeppsson carina.m.jeppsson@svalov.se 0418-475128 Jobbnummer
