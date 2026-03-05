Undersköterska
2026-03-05
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, verksamhet för ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg.
Nu söker vi undersköterskor till vård- och omsorgsboendet Smedsgården.
Smedsgården är kommunens största vård- och omsorgsboende med 98 boendeplatser. Av dessa platser är 80 inriktade mot kognitiv svikt. Smedsgården är uppdelad i tre enheter med tre enhetschefer. Vi samarbetar även med vårt andra vård- och omsorgsboende Borgmästargården och vår korttidsverksamhet Syrenen.
Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov.
Arbeta självständigt och ta ansvar i ditt uppdrag utifrån din profession.
Samverka i arbetsgruppen i det gemensamma vård- och omsorgsarbetet och ta ett professionellt ansvar för din del i gruppsammanhang.
Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och ta vara på brukarens egna förmågor.
Arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem.
Som kontaktperson planera och följa upp vården och omsorgen med individens behov i centrum.
Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt ordination eller instruktion och utifrån delegering såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och engagerad undersköterska med driv och framåtanda som vill vara med och ge brukarna en trygg vardag på Smedsgården. Att göra skillnad för brukarna är något som ska vara av yttersta vikt för dig. För att trivas hos oss ser vi att du har förmåga att kunna arbeta självständigt, fatta egna beslut och samtidigt fungera i team, samt dela med dig av kunskap och erfarenheter. Du är lyhörd och har ett gott bemötande gentemot brukare, anhöriga och kollegor. Vidare är du flexibel, ansvarstagande, har en förmåga att snabbt kunna ställa om vid förändringar i verksamheten samt bidrar till utveckling av verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du behöver behärska det svenska språket så att du kan kommunicera med våra hyresgäster, anhöriga och dina kollegor, samt skriftligt kunna dokumentera det som verksamheten kräver i våra verksamhetssystem. Vi ser gärna att våra medarbetare speglar samhällets mångfald.
Tjänsten kommer att tillsättas utifrån att erfodeliga beslut fattas.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot din ansökan.
