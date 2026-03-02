Undersköterska
2026-03-02
Edshöjden
Vi söker nu undersköterskor till Säbo Edshöjden.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Din roll som undersköterska hos oss består av att ge omsorg samt hjälp och stöd till brukarna utifrån deras individuella behov.
Några arbetsuppgifter som tjänsten innefattar är:
• Ge personlig omvårdnad och stöd i det dagliga livet
• Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
• Arbeta utifrån genomförandeplaner och dokumentera i journalsystem
• Samarbeta med kollegor, sjuksköterskor och anhöriga
• Bidra till en trivsam miljö och vara ett stöd i både sociala och fysiska aktiviteter
Du kommer att arbeta enligt schema dag, kväll och helg. Vi arbetar även med önskad sysselsättningsgrad och det kommer också att ingå resurspass som kan komma att bli på annan enhet i vårt område.
Vi arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att du kommer att ha huvudansvar för några av brukarna. Som ett led i detta har vi regelbundna teamträffar och i våra hemteam ingår omsorgspersonal, enhetschefschef, arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska.
Din kompetens
Vi vill att du som söker har examen från vård- och omsorgsprogrammet alternativt annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För tjänsten krävs god datorvana samt goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift. Det är även ett krav att du har B-körkort.
Du är en trygg och stabil person som har förmåga att sätta dig in i de boendes perspektiv. Det är av vikt att du tar ansvar för din uppgift och självständigt planerar ditt arbete på ett effektivt sätt för att tillgodose de boendes behov.
Tjänsten kräver även att du är flexibel och snabbt kan ställa om vid förändringar i verksamheten. Det är av stor vikt att du har god samarbetsförmåga, visar intresse för brukarna och ger ett gott bemötande.Övrig information
Provanställning kan komma att bli aktuellt för den här tjänsten.
Inom Socialförvaltningen i Västerviks kommun använder vi oss av språktest som en del av rekryteringsprocessen.
För att kunna komma i fråga för aktuell anställning i Västerviks kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Utdraget beställer du här: HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/).
Vänligen observera att handläggningstiden kan vara upp till 2 veckor. Du kommer att behöva visa upp ditt utdrag om du blir erbjuden en tjänst.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Vi kommer att ha löpande intervjuer under rekryteringsprocessen så skicka in din ansökan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOC 20-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779)
593 80 VÄSTERVIK Kontakt
Kommunal Kommunal vastervik.sydost@kommunal.se 010-355 40 94 Jobbnummer
