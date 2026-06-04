Sommarjobb Fastighetsskötare- Värnamo
HSB Riksförbund ekonomisk förening / Fastighetsskötarjobb / Värnamo Visa alla fastighetsskötarjobb i Värnamo
2026-06-04
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Vill du arbeta utomhus, hålla utemiljöer i toppskick och bidra till en hög trivsel för våra kunder? HSB Mellersta Götaland söker nu en fastighetsskötare för sommarvikariat i Värnamo under sommaren 2026.
Om rollen
I rollen som vikarierande fastighetsskötare får du ett eget ansvarsområde där du självständigt planerar och utför det dagliga arbetet. Du ser till att området är helt, snyggt och tryggt. Arbetet är varierat och passar dig som trivs med ett fysiskt arbete och som har viljan och engagemanget att ge professionell service åt våra kunder. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Gräsklippning
Ogräsrensning
Skötsel av häckar, buskar och träd
Viss plantering och övrig skötsel av grönytor
Sophantering
Enklare lokalvård vid behov
Du som person
Som fastighetsskötare arbetar du nära kunden och är vårt ansikte utåt. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som brinner för att skapa en god och trivsam boendemiljö. Som person är du serviceinriktad, har en positiv inställning och tar ansvar för ditt arbete. Vi är stolta över att leverera högklassig service till våra kunder och värdesätter därför ditt engagemang i arbetet.
Vi söker dig som:
Kan arbeta heltid under avsedd semesterperiod
Gärna har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Behärskar svenska i tal och skrift
Är bekväm med att arbeta i digitala verktyg
B-körkort för manuell växellåda är ett krav då resor ingår i arbetet.
Varför sommarjobba hos oss?
Vi erbjuder ett sommarjobb med kollektivavtalade villkor, allt för att du ska uppleva en trygghet med din anställning hos oss. Med den rätta ambitionen och en stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din framtid. Möjligheterna finns hos HSB!
Perioden för detta sommarjobb sträcker sig från juli-augusti, med start så snart som möjligt fram till slutet på v.32. Vi söker dig som kan jobba hela perioden.
Känns HSB rätt för dig?
Vad kul! Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 19 juni 2026. Urval och intervjuer kommer ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor kring tjänsten kontakta Mattias Wibrån, Teknisk Chef Värnamo, 010-442 36 98.
Om HSB Mellersta Götaland
HSB är ett kooperativt bostadsföretag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster för fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning samt nyproduktion utav bostäder. Vi är en helhetsentreprenör med eget fastighetsbolag och hyreslägenheter. Utöver våra bostadsrättsföreningar har vi en rad privata fastighetsägare som nöjda kunder. Vi finns i Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Blekinges, Hallands samt i delar av Södra Älvsborgs län.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonseringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7845736-2035984". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Riksförbund ekonomisk förening
, https://jobb.hsb.se
Växjövägen 26 (visa karta
)
331 42 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HSB Jobbnummer
9947749