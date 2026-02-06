Undersköterska

Köpings kommun, Hemtjänst Östra / Undersköterskejobb / Köping
2026-02-06


Om arbetsplatsen

Vill du göra skillnad varje dag?

Vi söker nu en engagerad undersköterska till hemtjänsten i Köping som vill vara med och skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för våra äldre.

Publiceringsdatum
2026-02-06

Om tjänsten
Som undersköterska inom hemtjänsten arbetar du med att ge stöd och omsorg i brukarens hem. Du utför insatser enligt biståndsbeslut, arbetar rehabiliterande och förebyggande, och dokumenterar enligt gällande riktlinjer. Du samarbetar med kollegor och legitimerad personal för att ge bästa möjliga vård.

Arbetsuppgifter
* Personlig omvårdnad och serviceinsatser i ordinärt boende
* Stöd i vardagsrehabilitering
* Förebyggande arbete kring fall, nutrition, munvård och trycksår
* Samverkan med hemsjukvården, arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Vi arbetar efter schema och har både dag- , kväll- samt helgtjänstgöring.

Kvalifikationer
* Krav: Undersköterskeutbildning (gymnasial eller yrkesvux)
* Erfarenhet av arbete inom hemtjänst är meriterande
* B-körkort med manuell växellåda är meriterande
* God svenska i tal och skrift

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inom verksamheter i Vård- och Omsorg krävs utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Vår kommun

Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.

Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302665".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Köpings kommun (org.nr 212000-2114)

Arbetsplats
Köpings kommun, Hemtjänst Östra

Kontakt
Enhetschef
Nathalie Norgren
nathalie.norgren@koping.se
0221 - 253 63

Jobbnummer
9726589

