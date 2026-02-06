Undersköterska
Köpings kommun, Hemtjänst Östra / Undersköterskejobb / Köping Visa alla undersköterskejobb i Köping
2026-02-06
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Köpings kommun, Hemtjänst Östra i Köping
Om arbetsplatsen
Vill du göra skillnad varje dag?
Vi söker nu en engagerad undersköterska till hemtjänsten i Köping som vill vara med och skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för våra äldre.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Som undersköterska inom hemtjänsten arbetar du med att ge stöd och omsorg i brukarens hem. Du utför insatser enligt biståndsbeslut, arbetar rehabiliterande och förebyggande, och dokumenterar enligt gällande riktlinjer. Du samarbetar med kollegor och legitimerad personal för att ge bästa möjliga vård.Arbetsuppgifter
* Personlig omvårdnad och serviceinsatser i ordinärt boende
* Stöd i vardagsrehabilitering
* Förebyggande arbete kring fall, nutrition, munvård och trycksår
* Samverkan med hemsjukvården, arbetsterapeuter och fysioterapeuter
Vi arbetar efter schema och har både dag- , kväll- samt helgtjänstgöring.Kvalifikationer
* Krav: Undersköterskeutbildning (gymnasial eller yrkesvux)
* Erfarenhet av arbete inom hemtjänst är meriterande
* B-körkort med manuell växellåda är meriterande
* God svenska i tal och skrift
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inom verksamheter i Vård- och Omsorg krävs utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302665". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings kommun
(org.nr 212000-2114) Arbetsplats
Köpings kommun, Hemtjänst Östra Kontakt
Enhetschef
Nathalie Norgren nathalie.norgren@koping.se 0221 - 253 63 Jobbnummer
9726589