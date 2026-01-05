Undersköterska
Anestesienheten, Operations- och intensivvården, Jönköping Sjukhus
Tycker du om att arbeta i team? Trivs du i en stimulerande miljö där patienten är i centrum?
Då har vi tjänsten för dig!
Rollen som undersköterska
Vi söker undersköterskor till Operation!
Som undersköterska är du en del av ett operationsteam där du tillsammans med operationssjuksköterska och anestesisjuksköterska arbetar med patienten före, under och efter operationen. Utöver den perioperativa omvårdnaden ingår t.ex. hantering av medicinteknisk utrustning, förrådshantering och sterilt gods i dina arbetsuppgifter. Du kommer att delta i verksamhetsutveckling, APT, utbildningar och kommer också att samverka med de olika opererande klinikerna. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Du kommer att arbeta i vårt team på operation där vi sätter våra mål högt och vår vision är att tillsammans erbjuda operations- och intensivvård i världsklass.
Vi jobbar långsiktigt och målmedvetet vilket borgar för en god arbetsmiljö och därmed hög trivsel. Trivs vi och har bra kompetens, då har vi förutsättningar för att erbjuda våra patienter utomordentligt god sjukvård.
Operations- och intensivvårdskliniken (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/operations-och-intensivvardskliniken/)
är en av sjukhusets större kliniker med ca 350 medarbetare. Vi har som ambition att vara en klinik i framkant och ett föredöme när det gäller kvalitet och arbetsmiljö.
Vårt mål är " Tillsammans ska vi erbjuda den bästa möjliga vården" och vår verksamhetsidé är" En klinik i världsklass"
Vi söker dig som är utbildad undersköterska som vill arbeta med oss på operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov. KY-utbildning och/eller erfarenhet från operation/akut verksamhet är meriterande men ej ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du är ansvarstagande och flexibel. Ett rutiningrepp kan snabbt förändras till en akut situation vilket ställer krav på att snabbt kunna ställa om till ändrade omständigheter och behålla lugnet. Det är viktigt att du kan arbeta bra tillsammans med andra människor och se din roll i arbetsgruppen. Du ska kunna bemöta patienten på ett sådant sätt att patienten känner sig trygg innan, under och efter ingreppet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare i Region Jönköpings län gör du skillnad för många - på riktigt. Oavsett yrke har vi alla samma uppdrag - att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. I en stor organisation finns också stora möjligheter där vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbete
Hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Klas Gustafsson tel. 010-242 29 87, eller mail klas.gustafsson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2026-01-05. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
