Undersköterska
2026-01-02
VO Geriatrik-Internmedicin
Vill du jobba i ett brett verksamhetsområde där både geriatrik och internmedicin ingår? Vår ambition är att ta tillvara på varandras kompetens genom utbildningar och samarbete mellan våra områden geriatrik och internmedicin.
Att vi är ett verksamhetsområde ger oss stora möjligheter för effektiva patientflöden och kompetensutveckling.
I vårt verksamhetsområde ingår geriatrisk och internmedicinsk sluten- och öppenvård samt palliativ slutenvård och ASIH. På våra mottagningar utreder och behandlar vi de vanliga stora folksjukdomarna som kognitiv svikt, osteoporos, diabetes, stroke och hjärtsjukdomar. Till våra mottagningar hör även Diagnostiskt Centrum där patienter med okänd primärtumör eller ospecifika symtom på cancer utreds och en mottagning för multisjuka äldre.
Undersköterska till oss på medicinmottagningen!
Vi är ett glatt team och här arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och läkare tillsammans! Alltid med patienten i fokus.
Vi bedriver öppenvård inom våra medicinska områden diabetes, endokrinologi, lungmedicin, gastroenterologi, stroke och hjärtsjukdomar. Vi arbetar evidensbaserat i tvärprofessionella team för att erbjuda patienterna bästa möjliga vård. Nu söker vi en ny teammedlem då vi har fått utökad uppdrag inom hjärtsjukvård. Du välkomnas till en arbetsplats fylld med trygga och kompetenta kollegor.
Undersköterska på medicinmottagningen
Som undersköterska på medicinmottagningen kommer du att ha en central roll med både administrativa och kliniska arbetsuppgifter.
Du är mottagningens ansikte utåt och tar emot patienter i receptionen, där du blir deras första kontakt med verksamheten. I dina kliniska arbetsuppgifter ingår bland annat att utföra EKG, långtids EKG samt att assistera vid olika undersökningar.
Du arbetar i journalsystemet TakeCare med bokningar och remisshantering, bokning av sjukresor, hantering av TeleQ, samt ärenden via Alltid öppet/1177. Du ansvarar även för beställningar som förekommer på mottagningen.
Arbetet kan också innefatta såromläggningar samt andra för mottagningen förekommande arbetsuppgifter.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, lyhörd och mottaglig för andra samt har lätt att anpassa dig efter situation och person.
Du utgår från patientens behov, är ansvarstagande och engagerad, och trivs med att arbeta i team samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt. Du kan strukturera, prioritera och fatta beslut på ett tryggt och genomtänkt sätt.
Med din kunskap och ditt engagemang bidrar du till att våra patienter får ett professionellt bemötande och ett gott omhändertagande.Kvalifikationer
* Utbildad undersköterska med minst 5 års erfarenhet.
* Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska
• Erfarenhet av administrativt arbete inom öppenvård.
• Du är en god kommunikatör i svenska språket, skriftligt såväl som muntligt.
Det är meriterande med erfarenhet av såromvårdnad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid. Dagtid måndag till fredag
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
