Undersköterska
2025-12-30
Bra Liv Bodafors vårdcentral
Är du en undersköterska som längtar efter att få komma till den lilla familjära vårdcentralen? Välkommen då att söka jobb hos oss!
Rollen som undersköterska
I rollen som undersköterska ska du kunna arbeta självständigt och strukturerat, och uppskattar samtidigt att vara en del av vårt gemensamma arbete och i ett team. Att ge god service och arbeta patientsäkert är en självklarhet för dig, och du har lätt att anpassa dig efter förändrade omständigheter när det behövs.
Vi värdesätter egenskaper som god kommunikationsförmåga, engagemang, flexibilitet och positiv attityd. Vår värdegrund är helhet, omtanke, kvalité och vi har bemötandet med patienten i fokus. I dina arbetsuppgifter ingår det också att arbeta i vår labbverksamhet och arbetet det involverar. Arbete på Närakuten i Eksjö och vår filial i Malmbäck kan även förekomma.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet
Din blivande arbetsplats
Vårdcentralen i Bodafors har ca 4 000 listade invånare med omnejd. Vi har en bred kulturell mångfald bland våra invånare och i vårt uppdrag finns såväl yngre (barn från 1 år) som äldre patienter. Vårdcentralen ansvarar för flera SÄBO och driver tillsammans med Nässjö vårdcentral en filial i Malmbäck som vi bemannar med sköterska och läkare varje tisdag.
I Bodafors arbetar cirka 19 medarbetare. Våra arbetsgrupper är självstyrande och arbetar med att i nära teamarbete driva arbetet framåt med patienten i fokus. Vårdcentralen är den "lilla" vårdcentralen där personalen ses vid fikabordet varje dag. Våra relationer är nära och fyllda av glädje. Vi stöttar och lyfter varandra.
Vår värdegrund sätter bemötande med patienten i fokus som präglas av säker- och trygg vård. Du blir en pusselbit i vår verksamhet/arbetsmiljö där vi värnar om omtanke, helhet och kvalitet.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på vårdcentralerna Bra Liv https://www.rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/
Vi söker nu dig som är utbildad undersköterska och har några års erfarenhet av primärvård.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med labbrelaterade arbetsuppgifter som exempelvis ta blodprov. Då vi har ett rullande stängningsschema kan viss arbetstid innebära att du är själv undersköterska på arbetsplatsen. Detta kräver eget ansvar och att du kan ta egna initiativ vid oförutsedda händelser. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid 100% med start enligt överenskommelse.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete med ett nära samarbete med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen. Som undersköterska har du en viktig roll för att mottagningsarbetet ska flyta på bra för att ge bästa möjliga vård till våra patienter. Det innebär exempelvis uppgifter som att självständigt kontrollera vitalparametrar, EKG-registrering, assistera vid undersökningar och se till att det material andra personer behöver för patientarbete finns på plats. Även administrativa uppgifter förekommer och det är en fördel om du har vana att arbeta i det journalsystem som Regionen använder.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta
vårdenhetschef Pernilla Ivarsson,
telefon: 010- 243 37 22
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 18 januari 2026, urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
