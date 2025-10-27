Undersköterska
2025-10-27
Undersköterska sökes till Glimtens hemtjänst i Järva, samt söderort
Plats: skärholmen, samt Järva
Omfattning: Heltid100 % deltid 75 %
Anställningsform: [Tillsvidare med provanställning på 6 månad/Vikariat/Timanställning]
Tillträde: omgående enligt överenskommelse
Om oss på Glimtens hemtjänst
Vi på Glimtens hemtjänst arbetar varje dag för att skapa trygghet, glädje och livskvalitet för våra omsorgstagare. Här möter du en varm och engagerad arbetsgrupp där samarbete, respekt och omtanke är ledord i allt vi gör. Vi tror på utveckling - både för våra medarbetare och verksamheten.
Om tjänsten
Som undersköterska hos oss får du ett meningsfullt och varierande arbete där du gör skillnad varje dag. Du arbetar med att ge personlig omvårdnad, stöd i vardagen och medicinska insatser enligt delegering. Dokumentation i journalsystem ingår som en naturlig del av arbetet.
Du samarbetar nära med kollegor, och bidrar till att skapa en trygg och trivsam miljö för våra brukare.
Vi söker dig som
Har undersköterskeutbildning eller motsvarande.
B-körkort
Har ett stort hjärta för äldre och människor i behov av omsorg.
Är ansvarsfull, lyhörd och samarbetsvillig.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande: Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg/hemtjänst samt vana av dokumentation i socialsystemet
Vi erbjuder
En trygg och trivsam arbetsplats med engagerade kollegor.
Individuell introduktion och möjlighet till kompetensutveckling.
Ett arbete där du verkligen gör skillnad.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-30
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Skicka CV och personligt brev till: info@glimtens.se
Har du frågor om tjänsten Kontakta biträdande verksamhetschef Nura Jankara telefonnummer: 0725100006
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
via mail
E-post: info@glimtens.se
Detta är ett heltidsjobb.
