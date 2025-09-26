Undersköterska
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-09-26Om företaget
Välkommen till Närhälsan Svenljunga vårdcentral.
Här arbetar det 28 engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier så som läkare, distriktssköterskor, specialistsköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi har i dagsläget 8000 listade personer i olika åldrar hos oss och tillsammans arbetar vi för att på bästa sätt möta våra patienters behov. Vi har ett nära samarbete med Rehab eftersom de har sina lokaler i samma byggnad.
Förutom sedvanlig vårdcentralsmottagning har vi även tididag mottagning där man arbetar läkare och sjuksköterska tillsammans, sköterskeledda specialistmottagningar så som Astma/KOL, diabetes och klimakteriemottagning.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan:
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen är varierande där patienten står i fokus. Arbetet består bland annat av självständigt arbete i laboratoriet med provtagning och kontroller, att assistera läkare vid sårskador och enklare operationer samt utföra vanligt förekommande undersökningar, så som blodtrycksmätning och EKG-undersökning. Även arbetsområden som såromläggningar, suturtagning och att ansvara för egen mottagning kan komma att ingå.
Du kommer arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på vårdcentralen. Förrådsbeställning och iordningställande av undersökningsrum ingår i det dagliga arbetet. Vi arbetar i journalsystemet Asynja Visph.
Om dig
Du har dokumenterad utbildning till undersköterska.
Du har tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral samt venös provtagning.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med såromläggning, suturtagning, blodtrycksmätning och att driva egen undersköterskemottagning.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och har en naturlig förmåga att samarbeta med kollegor och övriga kontakter i ditt arbete. Arbetsbelastningen är varierande och stundvis hög, det är därför viktigt att du har en god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter samt vara flexibel.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
