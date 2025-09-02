Undersköterska
Ortopedisk vårdenhet A och B, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Ortopedkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping söker nu en undersköterska till de ortopediska vårdenheterna.
• Det är roligt att jobba på ortopedkliniken dels eftersom man så tydligt kan se förbättringar i patientens tillstånd under vårdtiden, dels eftersom vi arbetar tillsammans i teamet, säger Anna, undersköterska på de ortopediska vårdenheterna på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
Är du undersköterska, vill utvecklas i din yrkesroll och känna samma glädje på jobbet som Anna gör? Då har du chansen nu. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som undersköterska
Dina arbetsuppgifter innefattar omvårdnad, pre- och postoperativ vård, provtagning, dokumentation och mobilisering/vardagsrehabilitering av patienter. Vi arbetar preventivt, och det innebär att du bland annat utför kontroller av vitala parametrar, elimination och vårdprevention. På vårdenhet A vårdas patienter med akuta skador, och på vårdenhet B vårdas patienter efter planerade ortopediska operationer. Som undersköterska hos oss får du en naturlig variation och en bred kompetens inom ortopedi eftersom du alternerar mellan de båda vårdenheterna. På de ortopediska vårdenheterna behöver patienterna oss dygnet runt. För undersköterskan som vi söker nu innebär det att du arbetar dag och kväll under vardagar och helger.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Om du har önskemål om att arbeta mindre än heltid är vi öppna för det.
Din blivande arbetsplats
Ortopedkliniken på Länssjukhuset Ryhov är Jönköpings läns största ortopedklinik. Vi erbjuder behandling, vård och rehabilitering vid ortopediska sjukdomar. Kliniken är indelad i generell ortopedi och rygg- och nackkirurgi (neuroortopediskt centrum).
Ortopedkliniken har två vårdavdelningar. På den ena avdelningen vårdas patienter med akuta ortopediska skador och sjukdomar, inklusive äldre patienter med bland annat höftfrakturer och amputationer. På den andra avdelningen vårdas patienter i samband med olika planerade operationer i rörelseapparaten, till exempel operation av höftprotes, axelprotes eller andra operationer i extremiteterna. Här vårdas även patienter som har genomgått planerad operation i rygg och nacke.Publiceringsdatum2025-09-02Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Önskvärt är att du har erfarenhet av ortopedi eller akutsjukvård. För att du ska trivas med arbetet behöver du tycka om att ha mycket patientkontakt, och det är viktigt att du känner dig bekväm med att möta patienter i olika situationer. Du tar ansvar för ditt arbete och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. Du arbetar bra tillsammans med andra, och har en vilja och förmåga att hjälpa andra. Ditt arbetssätt är lösningsorienterat och du har en positiv inställning till ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss på ortopedkliniken får du arbeta i en spännande verksamhet som ständigt utvecklas. Du blir en del i ett team tillsammans med sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare, där vi värdesätter varandra och varandras kunskaper och har en god gemenskap. Det är viktigt för oss att alla känner sig trygga i arbetet på kliniken. När du kommer ny till oss erbjuder vi dig därför en mentor - just för att du ska känna dig trygg i yrkesrollen. Mentorn hjälper dig att komma in i arbetet på ett bra sätt. Vårt mål är att alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbete. Det innebär att du ingår i en grupp som driver en specifik process, och att du får kontinuerlig kompetensutveckling inom det området. Varje vecka erbjuder vi även kortare utbildningar för alla medarbetare.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jenny Thureson, vårdenhetschef, 010-242 18 63, jenny.thureson@rjl.se
eller Helene Gustavsson, biträdande vårdenhetschef, 010-242 59 79, helen.m.gustavsson@rjl.se
. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 21 september. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Eftersom undersköterska är en skyddad yrkestitel kommer du att få ange i din ansökan om du har ett bevis för skyddad yrkestitel. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ett bevis om skyddad yrkestitel ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att fortsatt kunna behålla titeln undersköterska.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
