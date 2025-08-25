Undersköterska
2025-08-25
Fålhagens vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Fålhagens vårdcentral!
Fålhagens vårdcentral ligger centralt i ett av Uppsalas mest attraktiva lägen i nära anslutning till resecentrum och tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi är drygt trettio medarbetare som ansvarar för omkring 10 000 listade patienter. På vårdcentralen arbetar alla professioner tillsammans för att ge patienten bästa möjliga omhändertagande. För att möta våra patienters skiftande behov och önskemål har vi öppet vardagar mellan klockan 7 - 17. Vi strävar ständigt mot att hitta bra samarbetsformer på vårdcentralen och att möta våra patienters behov på ett nyfiket och personcentrerat sätt. Det allmänmedicinska förhållningssättet vill vi ska prägla allt vi gör.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta på vårt lab. Det innebär provtagning, laboratorieansvar, assisterande vid läkarbesök, blodtrycksmätningar och EKG bland annat. Som undersköterska har du egna ansvarsområden på mottagningen, som att hantera väntelistor för 24-timmarsblodtrycksmätningar samt NOAK-uppföljningar, beställning av förråd och personalkläder.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erhållet bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen och företrädesvis med erfarenhet från primärvård. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av Cosmic, Flexlab och vana från provtagningsarbete.
Din kompetens
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vill att du är positiv, driven, flexibel och gillar att ha många olika arbetsuppgifter igång. Det är viktigt att du har en hög servicekänsla och vill arbeta med patientkontakt. Utöver detta vill vi att din samarbetsförmåga är god och att du trivs med att arbeta i team och har förmåga att ständigt se lösningar och möjligheter att utveckla just din roll i teamet. Samtidigt vill vi att du har drivkraft att arbeta självständigt och är trygg i din yrkesroll.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och jobbet är du välkommen att kontakta gruppchef Frida Frykman på telefon: 076-255 84 88.
Representanter från de fackliga organisationerna nås via växeln för Region Uppsala på telefon: 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, yrkesbevis och andra relevanta bilagor. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Region Uppsala
