Undersköterska - välkommen till Urologimottagningen!
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-10-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Verksamhetsområde Urologi tillhandahåller urologisk sjukvård till invånarna i Stor Göteborg inklusive Mölndal och har dessutom ett övergripande ansvar för hela Västra Götalandsregionen.
Inom urologin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar vi med sjukdomstillstånd i urinvägarna hos kvinnor och män. Detta innefattar en lång rad diagnoser, såsom urininkontinens, neurogena blåsrubbningar, njursten och olika former av urologisk cancer. Sammanlagt vårdas cirka 2 600 patienter årligen i slutenvård och vi tar emot cirka 20 000 patientbesök på Urologmottagningen varje år. Varje år utförs dessutom cirka 2000 operationer. Arbetsuppgifterna på urologmottagningen är således mycket varierande. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal. Vi är ett gott gäng som gärna vill ha nya arbetskamrater.
Tjänsten avser ett vikariat.
Vad erbjuder vi dig?
Ett omväxlande arbete
Goda möjligheter till kompetensutveckling enligt individuell utvecklingsplan
Medverka i tvärprofessionella förbättringsarbeten
Friskvårdsbidrag
Hos oss på urologimottagningen får du en individuellt anpassad introduktion och bredvidgång. Erfarna kollegor kommer att stötta dig att komma tillrätta i ditt nya jobb.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår att kunna arbeta på de olika stationer som finns på mottagningen som till exempel cystoscopiundersökningar, polbesök, omhänderta dagkirurgiska patienter och telefonrådgivning med mera.
Öppenvårdsarbetet är omväxlande och roligt. Du möter patienter med många urologiska diagnoser och samarbetar multiprofessionellt, hela tiden med patienten i fokus.
Om dig
Vi söker en utbildad undersköterska som med engagemang, glädje och drivkraft som vill bidra med att utveckla arbetet vid urologimottagningen. Vi söker dig som är flexibel och samarbetsvillig. Du har några års erfarenhet, är nyfiken och trivs med samarbete över yrkesgränser där patienten är i fokus. Tidigare erfarenhet från sjukhusvård och/eller mottagningsarbete är meriterande. Vi vill ta vara på dina kunskaper och ser fram emot att låta dig använda din kompetens hos oss.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, förmåga till självständigt arbete och intresse att vara delaktig i utvecklingsarbetet på mottagningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5848". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 5, Urologi, Urologmottagning Kontakt
Vårdenhetschef, Roger Andrén 072-2343895 Jobbnummer
9581968