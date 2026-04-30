Undersköt dag/natt Neonatalavdelningen Falun
2026-04-30
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
På neonatalavdelningen arbetar vi i moderna lokaler, där barn och föräldrar samvårdas. Vi har ett nära samarbete med förlossning och BB. Vidare har vi det länsövergripande ansvaret för vården av alla sjuka nyfödda eller för tidigt födda barn i Dalarna. Vi bedriver intensivvård och intermediärvård på enhetens 12 vårdplatser samt mottagningsverksamhet. Tillsammans erbjuder vi en god vård för alla födande familjer i Dalarna. Här har Du en möjlighet att vara med och utveckla framtidens Neonatalvård i Dalarna.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Du arbetar i team med bl.a. sjuksköterskor, läkare, kurator, dietist och sjukgymnast. Du har ett nära samarbete med omvårdnadsansvarig sjuksköterska där Barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård är grundläggande.
Du som barnsköterska/undersköterska har en viktig funktion bl.a. genom att:
vara observant på förändringar hos barnet
stödja barnets utveckling
stödja föräldrarna i anknytningsprocessen och att lära känna sitt barn
stödja amningsprocessen.
Arbetet är varierande och kräver god anpassningsförmåga. Avdelningen har en väl fungerande internutbildning och Du erbjuds anpassad inskolning. Du ska kunna arbeta dag, kväll, natt och helg.
Neonatalavdelningen ingår i Barn och ungdomsmedicinska kliniken, där vi hjälps åt över enhetsgränser. Efter anpassad inskolning kan visst arbete förekomma på storbarnsavdelningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som
är utbildad undersköterska som har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen.
har fördjupningarna akutsjukvård och medicin 2 (från tidigare Vård och omsorgsprogrammet).
har Diplom från Vård och omsorgscollege.
Det ses som meriterande om du
har påbyggnadsutbildning med inriktning mot nyfödda och sjuka barn samt specialistutbildning inom barnsjukvård.
har tidigare erfarenhet av neonatal-, barnsjukvård/intensivvård.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och lämplighet. Du har en stabilitet, mognad och personlighet som gör att Du kan arbeta i stressiga och akuta situationer och kan möta föräldrar i kris. Du är flexibel, noggrann och har en god social förmåga. Du har även intresse och förmåga att hantera medicinteknisk utrustning. Du skall ha intresse för att utveckla neonatalvården.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:445". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
https://www.regiondalarna.se
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN
Region Dalarna - Hälso och sjukvården
Rekryterande chef
Linda Klintberg Linda.Klintberg@regiondalarna.se 023-492252
