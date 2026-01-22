Underrättelsehandläggare med ansvar för Desk
2026-01-22
Kustbevakningen är en civil statlig beredskapsmyndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Med vår maritima förmåga är Kustbevakningen också en viktig myndighet i Sveriges totalförsvar. En viktig del i sjöövervakningsuppdraget är att tillse säkerhet i Sveriges maritima zoner. Detta sker bland annat genom brottsbekämpning, övervakning och ordningshållande verksamhet. Kustbevakningens räddningstjänstuppdrag innefattar ett brett spektrum av olika räddningsinsatser. Bland annat miljöräddningsinsatser vid olyckor eller utsläpp och räddningsinsatser vid haverier eller nödsituationer.
Kustbevakningen är ett maritimt nav som ska tillse en civil sjölägesbild för Sverige samt att andra myndigheter får tillgång till den maritima förmåga de behöver för sitt uppdrag. En viktig del i Kustbevakningens uppdrag är att stödja andra delar av samhället utifrån den expertkunskap som myndigheten förfogar över.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens - helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.Publiceringsdatum2026-01-22Beskrivning
Underrättelsesektionen stödjer Kustbevakningen med operativa, strategiska och tematiska underlag.
Underrättelsesektionen samverkar med flertalet myndigheter. Verksamheten bedrivs inom sjöövervakningsuppdraget.
Kustbevakningen söker en underrättelsehandläggare med ansvar för desk med placering i Stockholm.
Du kommer tillsammans med dina kollegor i deskfunktionen värdera, bearbeta och registrera inkomna underrättelser och delge dessa till mottagare inom och utom myndigheten. Deskfunktionen utgör navet i flödet av information inom Kustbevakningens underrättelseverksamhet.Dina arbetsuppgifter
- Bearbeta och värdera inkommen eller inhämtad information
- Registrera information
- Bedöma och delge underrättelser till andra myndigheters deskfunktioner
- Tillse att information förmedlas till rätt mottagare i rätt tid
- Genomföra prövning mot behov och relevans samt juridiska avdömningar med lagstiftning som grund
- Utvecklingsarbete kopplat till underrättelseverksamheten
Tjänsteresor ingår i anställningen, både in- och utrikes.Kvalifikationer
Du har en relevant bakgrund och erfarenhet av underrättelseverksamhet. Vidare har du eftergymnasial utbildning inom ett för arbetsuppgifterna relevant område, alternativt har du genom ditt arbetsliv tillskansat dig kunskap och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Därtill har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
- Erfarenheter och/eller kunskap om maritim miljö
- God inblick i Kustbevakningens verksamhetsområden
- Erfarenhet från underrättelseverksamhet vid Desk
- Utbildningar relaterade till underrättelseverksamhet
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Din roll som underrättelsehandläggare
I din roll som handläggare för desken kommer du hantera och bearbeta stora informationsmängder, samt fatta beslut inom ramen för den rutin som föreligger. Du förmår att prioritera och självständigt driva ditt arbete framåt samtidigt som du ges möjlighet att planera din arbetsdag. Du kommer ofta hamna i situationer där du behöver prioritera arbetsuppgifter självständigt.
Du kommer vara navet i underrättelsearbetet i Kustbevakningen vilket förutsätter en god förmåga till samverkan med såväl interna som externa aktörer. Du förväntas även vara drivande samt medverka i metodutvecklingen inom underrättelsesektionen. Din roll som handläggare för desken förutsätter vidare att du är engagerad, strukturerad och nyfiken.
Vidare ska du ha förmåga att skapa förtroendeingivande och kontinuerliga relationer i ditt vardagliga arbete men även genom myndighetssamverkan, både nationellt och internationellt. Det betyder att du ofta behöver anpassa dig till miljön du verkar i.
I funktionen hanterar du skyddsvärd och säkerhetsklassificerad information vilket innebär att en hög grad av säkerhetsmedvetande och integritet är en förutsättning. Du har även grundläggande kapacitet att tillgodogöra dig dagens digital IT-miljö.Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kan komma att genomföras innan ansökningstidens utgång.
För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.Övrig information
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kustbevakningen
(org.nr 202100-3997) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Christian Axelsson, Chef underrättelsesektionen 0708-311019 Jobbnummer
9699283