Underleverantör Rusta och matcha
Jobbcentrum Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2025-12-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbcentrum Sverige AB i Stockholm
, Uppsala
, Västerås
, Halmstad
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker drivna underleverantörer i Stockholm med omnejd. Du jobbar i ditt eget företag och som underleverantör till oss i tjänsten Rusta och matcha, som i stora drag går ut på att coacha arbetssökande ut i jobb eller studier.
Vi söker dig som:
Har eget företag med F-skatt och kontor.
Har eftergymnasial utbildning och arbetat som jobbcoach, rekryterare eller liknande.
Har god lokalkännedom och nätverk på din ort.
Är resultatinriktad, flexibel och van att arbeta självständigt.
Vi erbjuder:
Möjlighet att göra verklig skillnad för arbetssökande.
Tillgång till etablerade arbetssätt, processer och administration.
Löpande dialog, kompetensutveckling och stöd.
Så här ansöker du:
Skicka in en intresseanmälan per mejl med följande information:
Kort presentation av dig och ditt företag.
Vilken ort det gäller.
Kontaktuppgifter.
Skicka till: (info@jobbcentrum.se
)
Vi ser fram emot att höra från dig och utforska möjligheten att skapa förändring - tillsammans!Publiceringsdatum2025-12-13Om företaget
Jobbcentrum arbetar med rekrytering och jobbförmedling. Vi erbjuder professionell matchning för arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och har rätt till Rusta och matcha. Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@jobbcentrum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Underleverantör + vilken ort". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbcentrum Sverige AB
(org.nr 559390-1167) Kontakt
Kastriot Krasniqi kastriot@jobbcentrum.se Jobbnummer
9643163