Underleverantör Rusta och matcha i Uppsala
2025-10-20
Underleverantör Rusta och matcha - Vill du vara med och göra skillnad på arbetsmarknaden?
(Detta är inte en vanlig anställning. Vi söker endast underleverantörer med eget företag.)
Om uppdraget:
Vi söker nu drivna och engagerade underleverantörer till tjänsten (Rusta och matcha). Som underleverantör kommer du leverera tjänsten i enlighet med de krav och riktlinjer som ställs av oss och vår uppdragsgivare.
Arbetsuppgifter som exempelvis:
Vägledning och coachning.
Kompetenskartläggning.
Matchning mot arbete eller utbildning.
Stöd till personer med olika behov för att öka deras anställningsbarhet.
Vi söker dig som:
Har eget företag med F-skatt och kontor.
Har arbetat som jobbcoach, rekryterare eller liknande och har eftergymnasial utbildning.
Har god lokalkännedom och nätverk på din ort.
Är resultatfokuserad, flexibel och van att arbeta självständigt
Vi erbjuder:
Ett långsiktigt samarbete.
Möjlighet att göra verklig skillnad för arbetssökande.
Tillgång till etablerade arbetssätt, processer och administration.
Löpande dialog, kompetensutveckling och stöd.
Så här ansöker du:
Skicka in en intresseanmälan per mejl med följande information:
Kort presentation av dig och ditt företag.
Vilken ort det gäller.
Kontaktuppgifter.
Skicka till: (info@jobbcentrum.se
)
Publiceringsdatum2025-10-20
Jobbcentrum arbetar med rekrytering och jobbförmedling. Vi erbjuder professionell matchning för arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och har rätt till Rusta och matcha. Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: info@jobbcentrum.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Underleverantör + vilken ort". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbcentrum Sverige AB
(org.nr 559390-1167) Kontakt
Kastriot Krasniqi kastriot@jobbcentrum.se
9565812