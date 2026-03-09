Underläkare (vikariat 100 %) start snarast
AG medical AB / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2026-03-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AG medical AB i Göteborg Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Är du läkarstudent som har avslutat termin 9 i det gamla läkarprogrammet eller termin 10 i det nya programmet - eller har du avslutat din läkarutbildning och väntar på AT eller kanske du är en legitimerad läkare.
Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som underläkare hos Intygsläkaren.
Hos oss får du en central roll i ett engagerat och professionellt team. Du arbetar under handledning av erfarna läkare och får möjlighet att utveckla din kliniska kompetens genom att ta emot och bedöma egna patienter dagligen.
Tjänsten är ett vikariat på 100 % med start snarast möjligt.Arbetsuppgifter
Ta emot och bedöma egna patienter under handledning.
Utföra undersökningar, provtagningar och dokumentation i journalsystem.
Bidra till god vårdkvalitet och patientsäkerhet i det dagliga arbetet.
Samarbeta med övriga yrkeskategorier för en trygg och effektiv vård.
Vi söker dig som
Har avslutat T9 i gamla läkarprogrammet, T10 i nya programmet, eller har godkänd läkarutbildning och väntar på AT.
Har god klinisk förståelse och ett genuint intresse för patientmöten.
Är ansvarstagande, strukturerad och kommunikativ.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet från kliniskt arbete eller som undersköterska eller läkarassistent är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Handledning och stöd från erfarna läkare.
En trygg och lärorik miljö där du får växa i din yrkesroll.
Möjlighet att bredda din erfarenhet inför AT eller framtida tjänster.
Ett engagerat team med god stämning och korta beslutsvägar.Övrig information
Omfattning: 100 %
Tillträde: Snarast
Anställningsform: Vikariat
Intervjuer sker löpande, vänta inte med att skicka in din ansökan.
Så här söker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till:info@intygslakaren.se
Berätta kort varför du söker rollen och när du kan börja.
Märk gärna ansökan med "Underläkare - Intygsläkaren". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: info@intygslakaren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AG medical AB
(org.nr 559282-3685)
Södra Allegatan 12 (visa karta
)
413 01 GÖTEBORG Arbetsplats
Intygsläkaren Jobbnummer
9786427