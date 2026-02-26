Underläkare, Tegs Hälsocentral Umeå
Region Västerbotten, Primärvård Syd Umeå / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2026-02-26
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Primärvård Syd Umeå i Umeå
, Nordmaling
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbottens primärvård bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i regionens primärvård. Viktiga utvecklingsområden för oss är behovsanpassat vårdutbud och utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvården område syd består av Tegs, Hörnefors och Nordmalings hälsocentraler. Denna tjänst är förlagd på Tegs hälsocentral.
Tegs hälsocentral söker nu en underläkare. Vi har ca 17 000 listade och 80 medarbetare. På hälsocentralen finns en väl fungerande familjecentral. Personalen på hälsocentralen har hög kompetens vilket borgar för en god kvalitet i den vård vi kan erbjuda vår listade befolkning. Vi behöver nu utöka vår läkarbemanning för att kunna fortsätta att utvecklas och erbjuda människor en god vård.
Urval och intervjuer sker löpande så du är välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som underläkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Som underläkare på Tegs hälsocentral får du kunskap och erfarenhet av hur det är att arbeta med primärvård och inom specialistområdet allmänmedicin. Vi har stor vana av att handleda och har ett arbetssätt som gör det möjligt för dig att utvecklas som läkare. Vi är måna om att underläkare hos oss upplever stöd och handledning eftersom vi vet att det är viktigt i rollen. Vi arbetar med fokus på kontinuitet, patientsäkerhet och kvalitet.
Du arbetar självständigt med egen mottagning och möter patienter i alla åldrar med olika hälsorelaterade problem, erfarna läkare finns tillgängliga som stöd vid behov av konsultation.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har svensk läkarlegitimation men även du som har läkarexamen är välkommen att söka.
Du är en närvarande och positiv person som med kunskap och omsorg ser patienten och bidrar till en helhetssyn som gör vårdprocessen bättre och tryggare. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för andra människor. Du fungerar väl i de arbetssätt och flöden som vi har inom primärvården, är självgående och kan ta ansvar för din arbetsdag.
Du har goda språkkunskaper i svenskt tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård på hälsocentral.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307610". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Syd Umeå Kontakt
Avdelningschef
Johan Burén johan.buren@regionvasterbotten.se 073 076 81 12 Jobbnummer
9766389