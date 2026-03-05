Underläkare leg, Vårdcentral Vansbro
2026-03-05
Nyfiken eller redan fast besluten på att arbeta i primärvården i Dalarna och med glesbygdsmedicin? Då är du välkommen att söka till Vårdcentral Vansbro. Den lilla vårdcentralen med stort hjärta!
Hos oss får du en arbetsmiljö där läkarna blir lyssnade på och är med och påverkar både vården och arbetsmiljön. Vid din sida på vårdcentralen finner du gott stöd av kompetenta och glada kollegor, läkargruppen består av läkare med specialistkompetens inom allmänmedicin, internmedicin samt palliativ medicin. Hos oss arbetar du även i ett team med specialistsjuksköterska för patienter med kroniska sjukdomar, rehabkoordinator och vårdsamordnare för psykisk hälsa. Tillgång till röntgen och ultraljud finns för vissa akuta och planerade undersökningar. På vårdcentralen finns även en bedömningsmottagning och en bedömningsenhet. Bedömningsenheten sker i samverkan med ambulanssjukvården. Den bemannas av en erfaren ambulanssjuksköterska och kan stärkas med en primärvårdsläkare för bedömning och behandling på plats. Vårdcentralen i Vansbro är belägen i natursköna Västerdalarna, med härliga årstider där skidspår, mountainbikespår och öppet vatten korsar varandra. Vi har ca 6600 listade patienter.
Underläkare leg, Vårdcentral Vansbro
Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som läkare på en glesbygdsvårdcentral innebär att arbeta kreativt och lösningsfokuserat. På mottagningen får du längre tid till undersökning och bedömning för att kunna hjälpa patienter som uppvisar symtom på flera diagnoser samt handledning för blivande kollegor under utbildning.
Vi erbjuder en ändamålsenlig och evidensbaserad vård som är anpassad till det lokala samhället. Vården ska vara jämlik och med god kvalitet, bedrivas nära befolkningen och minska behov av resor och inläggningar i slutenvården. Här finns möjlighet att arbeta med allt från våra sköra äldre till för dagen akuta tider.
Läkargruppen är ett kompetent team som värnar om ett gott samarbete. Vi träffas regelbundet och diskuterar fall, har internutbildning och diskuterar aktuella frågor. Vi driver och deltar i forskningsprojekt knutna till våra arbetsuppgifter. Tillsammans arbetar vi aktivt med att utveckla vårdcentralen och skapa en god nära vård i glesbygd. Du deltar i ett möte varje vecka med läkargruppen på länk eller fysiskt. Vill du ta del av vår pågående forskning kring SIPE, Swimming-Induced Pulmonary Edema, sök via Chest och vetenskapsradion på Sveriges Radio. Ett exempel från pågående preventionsarbete inom suicid kan du hitta på Jägarförbundet Dalarna "Ny satsning ska stödja jägare vid fysisk och psykisk kris". Det visar på vad ett arbete på en vårdcentral med arbetsglädje, mod och framtidstro kan vara med och påverka ett helt samhälle.
Du är legitimerad läkare
Erfarenhet att arbeta på vårdcentral i glesbygd.
Stor vikt lägges vid personlig lämplighet.
Är du den som tar dig an utmaningen och att utvecklas med en vårdcentral i framkant? Då är du varmt välkommen med din ansökan! Hör gärna av dig till oss så kan vi berätta mer.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
