Underläkare barn- och ungdomspsykiatri
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2026-03-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde barn- och ungdomspsykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Barn- och ungdomspsykiatrin ansvarar för specialiserad psykiatrisk hälso- och sjukvård till personer i åldrarna 0-18 år i Uppsala län. Heldygnsvården, akutmottagningen och ätstörningsenheten är placerade på Akademiska sjukhuset i Psykiatrins hus. Våra öppenvårdsmottagningar är centralt placerade i Uppsala och Enköping. Kommer du med tåg eller buss tar det ca 5 minuter att promenera till våra öppenvårdsmottagningar och 10 minuter till Akademiska sjukhuset. Forskning och undervisning är integrerade delar av verksamheten och det pågår mycket patientnära psykiatrisk forskning som bedrivs av flera olika yrkesgrupper.
Ditt uppdrag
Som läkare kommer du att vara en del av ett engagerat och kunnigt team. Ditt uppdrag är att tillsammans med kollegor och chefer utföra en utvecklingsinriktad och evidensbaserad vård på en BUP-öppenvårdsmottagning. Forskning och undervisning är integrerade delar av verksamheten och det pågår mycket patientnära psykiatrisk forskning som bedrivs av flera olika yrkesgrupper. Vi har en aktiv forskargrupp och en anställd professor.
I dina arbetsuppgifter ingår att genomföra psykiatrisk diagnostik och/eller bedömnings- och behandlingsarbete i team med bland annat sjuksköterskor, skötare, specialistläkare, kuratorer, arbetsterapeuter och psykologer. Du kommer att ha god tillgång till handledning av erfarna specialistläkare. Arbete som leg läkare alternativt underläkare före leg. är meriterande för framtida ST inom barn- och ungdomspsykiatri.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare alternativt läkare före legitimation. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Din kompetens
Personliga egenskaper som vi värdesätter är drivkraft, samarbetsförmåga, ansvarstagande, trygghet, ett genuint intresse av barn- och ungdomspsykiatri.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig vikariat på 6 månader med goda möjligheter till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Innan eventuell anställning kommer utdrag ur misstanke- och belastningsregister att göras. Intervjuer kommer att genomföras fortlöpande under urvalsprocessen. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetsadministratör Anne Bornebrink, 018-611 22 21, anne.bornebrink@akademiska.se
ST- och underläkarchef Svetlana Ushakova, 018-611 86 51, svetlana.ushakova@akademiska.se
Fackliga företrädare nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
