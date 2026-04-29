Underhållstekniker Volvo Bussar Uddevalla AB
Företagsbeskrivning:
På Volvo Bussar i Uddevalla blandar vi ett arv av svetsning från varvsindustrin med precision och noggrannhet från årtionden av lokal biltillverkning! Det tillsammans med våra engagerade medarbetare gör att vi tillverkar ramar och strukturer av högsta kvalité till bussar av världsklass. Vill du bli en av oss och vara med och se till att vår produktion av ramar för Volvos stads- och turistbussar flyter på? Bussarna som "föds" i vår fabrik - rullar på gator och vägar runt om i hela världen. Du kommer att vara med och bidra till renare och tystare städer eftersom fler och fler bussar blir helt elektriska.
Arbetsbeskrivning:Vilka är vi!
Vi är ett härligt gäng på 7 personer där framgångsnyckeln är gemenskap och att vi delar våra olika erfarenheter och kunskaper med varandra och på så sätt löser vi våra arbetsuppgifter tillsammans. Vi söker nu en efterträdare till Volvo bussars underhållsavdelningen då en av våra medarbetare skall gå i pension.
Arbetsuppgifter
Spm underhållstekniker ansvarar du för det dagliga och långsiktiga processunderhållet för svetsande robotar. Både proaktivt och akuta åtgärder.
· Rollen innebär stort krav på individens kompetens och kvalitetsansvar inom underhållsarbetet och felavhjälpande akuta åtgärder. Målet är att upptäcka och förebygga brister innan de orsakar en störning i processen.
· Underhållsteknikern är delaktig i planerande och genomförande av förbättringar i hela verksamheten.
Profilbeskrivning:Personliga egenskaper Ordningssinne/förmåga att arbeta strukturerat.
Serviceinriktad "produktion är våra kunder"
Flexibel, hantera en ibland ojämn arbetsbelastning.
Vara en lagspelare som är med och bidrar positivt till laget genom att utveckla sig själv och arbetsuppgifterna.
Samarbetsvillig
Förmåga att initiera, genomföra och avsluta arbetsuppgifter. Publiceringsdatum2026-04-29Kvalifikationer
Grundläggande svetsrobot kunskap
Van att arbeta i digitala administrativa verktyg, exempelvis Office paketet
Grundläggande kunskap inom Pneumatik/Hydraulik
Ritningsläsning
Svetskunnig
El/mek kunskap
Minst två års erfarenhet från underhållsarbete
Meriterande
PLC
Programmering svetsrobot
Erfarenhet av att arbeta med ABB, Yaskawa
Svarv och fräs
Ansvar och befogenheter
Bidra till det långsiktiga arbetet med produktionskritisk utrustning. Både gällande underhåll på befintlig utrustning men också med sin kompetens gällande utrustningen i tänkta nyanskaffningar.
· Arbeta aktivt med ständiga förbättringar inom processen. · Säkerställa service av utrustning med rätt intervall. · Ta in offerter på inköp och arbeten av underleverantör. · Säkra att kunskap och förutsättningen finns för att utföra operatörunderhåll (TPM) · Rapportera i och uppdatera underhållsystem enligt standard. · Upprätthålla underhåll- och förbrukningslager. · Aktivt arbeta för och bidra till en säker ergonomisk arbetsmiljö i hela processen. · Bidra till att avdelningen arbetar på ett så kostnadseffektivt och kvalitetsmässigt rätt sätt som möjligt i inköpsprocessen av underleverantörstjänster, förbrukningsmateriel och reservdelar.
Vi erbjuder: Låter det intressant?Skicka in din ansökan snarast då vi arbetar med löpande urval. Sista ansökningsdag är 14 maj
Vid frågor kontakta:
Krister Olsson, Chef Underhåll, emal: krister.r.olsson@volvo.com
eller telefon 0765537001
Alexandra Hultberg, People & Culture, email alexandra.hultberg@volvo.com
, telefon 0739028226
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post.
Vem vi är och vad vi tror på
Vi är engagerade i att forma framtidens landskap för effektiva, säkra och hållbara transportlösningar. Att uppfylla vårt uppdrag skapar otaliga karriärmöjligheter för talanger inom gruppens ledande varumärken och enheter.
Att ansöka om detta jobb ger dig möjlighet att bli en del av Volvo Group. Varje dag kommer du att arbeta med några av de skarpaste och mest kreativa hjärnorna inom vårt område för att kunna lämna vårt samhälle i bättre skick för nästa generation. Vi är passionerade om det vi gör och trivs med teamwork. Vi är nästan 100 000 människor förenade över hela världen av en kultur av omsorg, inkludering och empowerment.
Volvo Bussar är en av världens ledande leverantörer av hållbara persontransporter. Det vi arbetar med påverkar miljontals människor runt om i världen: passagerare, förare, kunder; faktiskt hela städer och länder. Detta jobb ger dig möjlighet att arbeta med framtidens transport- och infrastrukturlösningar. Vi har en stark kultur av att arbeta tillsammans för att hjälpa varandra, dela kunskap och erfarenhet. Tillsammans skapar vi den värld vi vill leva i. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "31290-44146574".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services AB
(org.nr 556029-5197)
451 55 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Volvo Group Kontakt
Krister Olsson krister.r.olsson@volvo.com 0765537001
