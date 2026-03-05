Underhållstekniker till Orkla -nattjänst
2026-03-05
Vill du arbeta självständigt och ha en viktig roll i att säkerställa driftsäkerheten i vår verksamhet? Vi söker nu en underhållstekniker för nattarbete

Arbetsuppgifter
• Smörjning av maskiner och utrustning
• Oljebyten och hantering av smörjmedel
• Planerade underhållsarbeten
• Dokumentation i underhållssystem
• Kemikaliehantering samt deltagande i företagets kemikaliegrupp
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Har erfarenhet av smörjning, oljebyten och praktiskt underhållsarbete
Är självgående och tar egna initiativ
Trivs med att arbeta självständigt på natten
Har goda kunskaper om kemikaliehantering
Har god datavana
OM TJÄNSTEN
Du kommer att arbeta självständigt under natten med förebyggande underhåll av vår utrustning. Rollen kräver att du är initiativtagande, strukturerad och trygg i att fatta egna beslut.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos Orkla. För rätt person så finns det mycket goda möjligheter till övertag.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid eventuella frågor kring tjänsten eller processen kontakta ansvarig rekryterare Carina Johansson via carina.johansson@eterni.se
eller 073-8617231.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
