Underhållstekniker Spannmålsanläggning & Foderfabrik
Swedish Dla Agro AB / Maskinreparatörsjobb / Kalmar Visa alla maskinreparatörsjobb i Kalmar
2025-09-24
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedish Dla Agro AB i Kalmar
, Oskarshamn
, Uppvidinge
, Alvesta
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där traditionellt maskinunderhåll möter modern processteknik?
Då kan du bli vår nya underhållstekniker inom spannmålshantering och foderproduktion på Swedish Agro!
DITT ANSVARSOMRÅDE Som underhållstekniker hos oss arbetar du brett - från grov mekanik till processteknik. Du blir en nyckelperson för att säkerställa driftsäkerhet i hela anläggningen, där både äldre och moderna maskiner används i produktionen. Arbetet är varierande där ingen dag är den andra lik. Du har en viktig roll i en verksamhet som kombinerar äldre och modern produktionsteknik. Det finns möjlighet att utvecklas inom både mekanik, processteknik och automation på en arbetsplats där ditt hantverk och din erfarenhet gör skillnad. Tjänsten är på 100 % med placering i Kalmar.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Underhåll, reparation och montage på elevatorer, transportörer, torkar, pressar, blandare och doseringsutrustning
Mekaniska arbeten, inklusive smide och svetsning, vid reparationer och anpassningar av utrustning
Förebyggande underhåll och ronderingar för att minimera driftstopp, särskilt inför säsongstoppar
Felsöka och åtgärda komponenter såsom lager, kedjor, transmissioner, hydraulik och pneumatik
Stort fokus på säkerhet, arbetsmiljö och dammkontroll enligt ATEX-direktiv
DIN PROFILVi söker dig som har erfarenhet av industriellt underhåll, lantbruksmaskiner eller processindustri. Du är en händig problemlösare med bred teknisk kunskap och förmåga att både arbeta självständigt och i team.
Vidare ser vi att du har:
Erfarenhet av mekaniskt underhåll inom industri- eller lantbruksmiljö
Kunskaper inom svetsning, smide eller verkstadsarbete
Vana att arbeta med transportörer, torkar eller processmaskiner
Grundläggande förståelse för styrning och automation (meriterande)
Hög säkerhetsmedvetenhet och intresse för att hålla anläggningen i gott skick
B körkort är ett krav
VAD BLIR DU EN DEL AV?Swedish Agro
På Swedish Agro skapar vi värde för svenskt lantbruk genom att vara en helhetsleverantör för den enskilda lantbrukaren och erbjuder insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Vi representerar branschens ledande maskinvarumärken CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, AGXEED och DALBO och har en av Europas modernaste foderfabriker som tillverkar foder för flera djurslag. Vi har en gemensam tro på att vi är starkare tillsammans och arbetar för långsiktighet, kvalitet och lönsamhet.
ÄR DU INTRESSERAD?Så ansöker duOm du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan redan idag eller så snart som möjligt genom att klicka på "ANSÖK". Vi räknar med att hålla intervjuer löpande och kan komma att avbryta sökandet när rätt kandidat har hittats.
Vi tror att mångfald stärker lösningen av uppgifter. Vi uppmanar därför alla intresserade - oavsett bakgrund - att söka tjänsten. Vi hoppas att höra från dig! Sista ansökningsdagen är den 24 oktober 2025.
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Christian Bundy Produktionschef , +46730321054.
VI ERBJUDER Starkare tillsammansPå Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en grundläggande tro att vi är starkare tillsammans. Vi erbjuder därmed en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans - över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, engagemang och inflytande.
EN INTERNATIONELL KONCERNVi vill skapa värde! För lantbruket, för lantbrukaren och för våra medarbetare.Swedish Agro är en del av Danish Agro-koncernen, med mer än 5 000 kollegor fördelat på 100 företag i 15 länder. Från fältet till skärmen är våra medarbetare kärnan i vår förmåga att skapa värde och utveckla framtidens lantbruk och säkerställa att vi kan spela en avgörande roll i branschens digitala och gröna omställning - och att vi varje dag hjälper lantbrukaren att odla mat i världsklass. Detta gör vi genom att stärka, odla och utveckla branschen - och inte minst varandra. Och vi behöver dig också!
Är du mer nyfiken på Danish Agro- koncernen? Se vår koncernfilm här! Ersättning
fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Dla Agro AB
(org.nr 556858-3081) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9525449