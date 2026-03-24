Underhållstekniker/Reperatör
Witte Industrier är en modern legotillverkare inom skärande bearbetning som funnits med sedan 60 talet. Vår ambition är att göra våra kunder konkurrenskraftiga i sina affärer. Vårt fokus är alltid att ge kunden rätt sak i rätt tid till 100 procentig kvalitet. Vi gör detta via hög automation med bevarad flexibilitet. Vi tar hand om tillverkningen från prototyp till helautomatiserad volymproduktion.
DINA ARBETSUPPGIFTER I HUVUDSAK
Som underhållstekniker på Witte Industrier kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara:
• Förebyggande underhåll av elektrisk och/eller mekanisk utrustning
• Avhjälpande underhåll, felsökning och reparation av maskiner
• Förekommande reparationer
• Underhåll av fastighet och teknisk infrastruktur
• Medverka vid installationer och implementering av nya maskiner/robotceller tillsammans med vår teknik avdelning/ konsulter.
VEM ÄR DU
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av likdanande arbetsuppgifter.
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och självständig. Kunskaper i Hydraulik, El, PLC är meriterande men ej ett krav.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan
På mejl till ellinor.stafstedt@witteind.se
Märk med Underhållstekniker Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: ellinor.stafstedt@witteind.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Witte-Industrier
(org.nr 556073-3858)
Truvegatan 4
)
531 40 LIDKÖPING Arbetsplats
Witte Industrier, AB Jobbnummer
9817404