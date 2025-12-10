Underhållstekniker, mekaniskt underhåll Fjärrvärme
Hässleholm Miljö AB, Affärsområde Fjärrvärme, Enhet Underhåll / Maskinreparatörsjobb / Hässleholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Hässleholm
2025-12-10
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholm Miljö AB, Affärsområde Fjärrvärme, Enhet Underhåll i Hässleholm
Är du en skicklig problemlösare som brinner för teknik och hållbarhet? Vill du vara med och skapa en grönare framtid? Då har vi jobbet för dig! Vi söker en underhållstekniker på vårt affärsområde Fjärrvärme, som vill göra skillnad i en samhällsviktig verksamhet och bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle.
Din roll och dina arbetsuppgifter
Som underhållstekniker hos oss på affärsområdet Fjärrvärme innebär ditt arbete att:
• Utföra reparationer, ändringsarbeten och ombyggnationer.
• Utveckla vårt förebyggande underhåll.
• Reparera transmissioner, byte av lager, axlar, pumpar, ventiler.
• Genomföra svetsarbeten.
• Arbete med hydraulik och pneumatik.
• Felsöka maskiner och processteknisk utrustning.
• Installera ny utrustning på våra olika anläggningar.
• Delta i projekt och fungera som underhållsstöd till driften.
• Hantera inköp av reservdelar.
Det här erbjuder vi dig:
En värderingsstyrd organisation med omtanke, tydlighet och framåtanda.
Stora möjligheter att påverka och utveckla underhållsarbetet.
Goda möjligheter till kompetens- och personlig utveckling.
Frihet under ansvar genom flextid och god balans mellan arbete och fritid.
Det här är du
För att passa i rollen tror vi att du har:
• Minst en avslutad gymnasial utbildning.
• Några års erfarenhet inom ett likvärdigt arbete.
• B-körkort (C-körkort är meriterande).
För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt. Du behöver vara flexibel och bekväm med att planera och prioritera bland dina arbetsuppgifter, både på egen hand och tillsammans med kollegor.
Du har god fysik och hälsa, vilket är nödvändigt för att klara de olika arbetsmomenten. Din lösningsorientering och noggranna personlighet gör att du hanterar arbetsuppgifterna med hög precision. Du har en god kommunikativ förmåga och uppskattar erfarenhetsutbyte.
Vi tror också att du beskriver dig själv som en självgående och drivande person - en nyfiken problemlösare.
Villkor och ansökan
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på sex månader.
• Heltid, dagtid.
• Tjänsten är säkerhetsklassad så vi kommer göra en bakgrundskontroll på slutkandidaten och tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
• Tillträde snarast.
Vi använder oss av löpande urval - tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Detta är vi
Affärsområde Fjärrvärme
Vi producerar och levererar klimatsmart fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe - till allt från villor och flerfamiljshus till industrier och kommersiella fastigheter. Vår produktion bygger på förnybara och återvunna energikällor. Vi utvecklar också teknik för rening och miljöanpassning. Det gör oss till en viktig aktör i energiomställningen och i arbetet för en giftfri och hållbar framtid.
Hässleholm Miljö är ett affärsdrivet bolag som ägs av Hässleholms kommun. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla tjänster inom miljö och energi. Vi är en samhällspartner som driver utvecklingen av det som är viktigt på riktigt, ett hållbart cirkulärt samhälle för människor och företag i vår kommun. Vi gör det med engagemang och kunskap för ett hållbart liv idag - och modet att hitta nya vägar för i morgon.
Vår verksamhet är indelad i fyra starka affärsområden, med gemensamma funktioner och processer. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, transporterar och renar spillvatten samt avleder dagvatten. Dessutom producerar och levererar vi fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Men vi jobbar också med hållbarhet i allt vi gör, och för att minska vårt och andras avtryck på naturen och vattnet omkring oss.
Vi gillar olika! Därför strävar vi efter mångfald på alla tänkbara sätt. Vi tror att olika personer, kompetenser och grupper tillför mest till vår verksamhet.
Hos oss finns cirka 180 medarbetare och vårt bolag omsätter runt 430 miljoner kronor varje år.
Läs mer om oss på www.hassleholmmiljo.se.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/772". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholm Miljö AB
(org.nr 556555-0349) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hässleholm Miljö AB, Affärsområde Fjärrvärme, Enhet Underhåll Jobbnummer
9636719