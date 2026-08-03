Underhållstekniker
Sherwin-Williams Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Sigtuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Sigtuna
2026-08-03
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Vill du vara med och utveckla en modern produktionsanläggning?
Sherwin-Williams grundades i USA 1866. År 2010 förvärvades tidigare Becker Acroma som sedan dess ingår i Sherwin-Williamskoncernen. Idag är Sherwin-Williams ett globalt ledande företag inom färgbranschen med egen tillverkning, utveckling och försäljning. Globalt är vi över 63 000 medarbetare varav 330 i Sverige fördelade på fyra orter med tillverkning i Märsta och Bellö, centrallager i Nässjö samt med en helägd återförsäljare i Vaggeryd. I Sverige fokuserar vi på industriell ytbehandling av trä och metall där våra enheter utgör en central roll av vår totala försäljning i Europa.
Om rollen
Vi söker nu en underhållstekniker till vår produktionsfabrik i Märsta. Du kommer att ha en viktig roll i det dagliga arbetet genom att säkerställa att våra maskiner, fordon och tekniska utrustning fungerar optimalt. Du ansvarar för att utföra service, underhåll, felsökning och reparationer för att förebygga driftstopp och bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö.
Arbetet kräver stor självständighet men du kommer att vara en del av ett engagerat och kompetent team där samarbete och kommunikation värderas högt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utföra avhjälpande, förebyggande och förbättrande underhåll.
• Felsöka och reparera mekaniska system och utrustningar.
• Arbeta med pumpar, ventiler, rörsystem, blandare, fyllningslinjer och processutrustning.
• Arbeta enligt Permit to Work, LOTO och riskbedömningar.
• Medverka i ATEX- och kemisk industrimiljö.
• Dokumentera arbete i CMMS.
• Delta i förbättringsprojekt och rotorsaksanalyser.
• Underhålla och testa säkerhetskritisk utrustning.
För att trivas och lyckas i rollen som ser vi att du är en ansvarstagande och lösningsorienterad person som tycker om att arbeta praktiskt och tekniskt. Du har ett genuint intresse för att felsöka och hitta effektiva lösningar på problem, samtidigt som du arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet. Eftersom rollen innebär ett stort eget ansvar är det viktigt att du kan planera och driva ditt arbete självständigt, men också att du är en lagspelare som uppskattar samarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi värdesätter att du är flexibel, serviceinriktad och har en positiv inställning till nya utmaningar. Du är prestigelös, hjälpsam och har lätt för att kommunicera med kollegor och andra kontaktytor i verksamheten. Säkerhet är en självklarhet för dig, och du arbetar alltid på ett strukturerat och ansvarsfullt sätt för att säkerställa hög kvalitet i det arbete du utför. Med ett engagemang för både teknik och kontinuerlig utveckling bidrar du till att verksamheten fungerar effektivt och att vi tillsammans når våra mål.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
• Teknisk utbildning inom mekanik eller motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet av mekaniskt underhåll inom industri.
• Kunskaper inom svetsning och verkstadsarbete.
• Erfarenhet av pneumatik och felsökning.
• Förmåga att läsa tekniska ritningar.
• God datorvana och god svenska i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet från process- eller kemisk industri.
• Kunskap om PLC-diagnostik.
• Erfarenhet av Lean Manufacturing.
• Erfarenhet av ATEX-miljöer.
Vad vi erbjuder
• En nyckelroll i en global industrikoncern.
• Möjlighet att påverka utvecklingen av fabriken i Märsta.
• Kompetensutveckling och långsiktiga karriärmöjligheter.
• En arbetsplats med starkt fokus på säkerhet, kvalitet och förbättringsarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sherwin-Williams Sweden AB
(org.nr 556531-1486)
Industrigatan 5 (visa karta
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195 60 ARLANDASTAD Arbetsplats
Sherwin Williams Sweden AB Jobbnummer
10019951