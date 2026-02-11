Underhållstekniker
Vitrolife Sweden AB / Grovarbetarjobb / Göteborg Visa alla grovarbetarjobb i Göteborg
2026-02-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vitrolife Sweden AB i Göteborg
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
At the Vitrolife Group, we work every day to unlock the full potential of science and technology to reduce the barriers towards building a family. Together we help our customers and their patients to fulfill the dream of having a baby.
Vi söker nu en erfaren och serviceminded Underhållstekniker till vår teknikavdelning i Göteborg!
Om rollen
Tjänsten innebär att underhålla och serva produktions- och fastighetsrelaterade tekniska utrustningar vid vår verksamhet inom produktion, distribution/lager och kontorsmiljöer. Tjänsten utgår från Göteborg men vi har även verksamhet i Mölndal och Hede och ibland utför du arbete även på dessa ställen. Rollen ingår i ett team av 4 personer. Arbetet kräver god samarbets- och kommunikationsförmåga både inom, samt utanför företaget.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start så snart som möjligt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och utföra förebyggande underhåll samt assistera när externa parter servar våra utrustningar.
Felsökning och reparationer vid oplanerade stopp.
Planera och utföra kalibrering av utrustning.
Delta i projekt/validering för produkt, process eller systemutveckling.
Dokumentera enligt Vitrolifes kvalitetssystem.
Inköp och lagerhållning av reservdelar.
Arbete i renrum.
Hantera fastighetsrelaterade frågor internt och mot fastighetsägaren.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är det viktigt att vara serviceinriktad, kommunikativ och flexibel samt att du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du ska tycka det är roligt att arbeta i en föränderlig miljö och att ta eget ansvar är naturligt för dig. Vidare är du som person strukturerad, noggrann och har en god prioriteringsförmåga och du ser alltid till att hålla deadlines.
Vi tror att du har gymnasiekompetens med teknisk inriktning eller motsvarande erfarenheter från arbetslivet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med service, underhåll och automation samt att du är van vid att dokumentera dina arbeten och kan skapa instruktioner för framtida underhåll/service utrustning.
Det är meriterande med kunskaper inom i PLC, el, pneumatik (styr och regler) samt erfarenhet av arbete med automatiserade maskiner och produktionslinjer. Har du även erfarenhet av medicinteknisk eller liknande industri är detta ett plus.
För rollen krävs goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift samt att du innehar B-körkort.
Tjänsten kräver att samtliga medarbetare på avdelningen genomgår en bakgrundskontroll.
Vill du bli en del av vårt team? Urval sker löpande så ansök snarast!
Vitrolife Group is a global provider of medical devices and genetic services. Based on science and advanced research capabilities, we develop services and products for personalized genetic information and medical device products. We support our customers by improving their clinical practice for the patient's outcome of fertility treatment.
We are currently approximately 1 100 colleagues worldwide, with headquarters in Gothenburg, Sweden. Vitrolife Group's products and services are available in more than 110 countries through our own presence in 30 countries and a network of distributors. Vitrolife Group is a sustainable market leader and aims to be the preferred partner for IVF-clinics by providing superior products and services with the vision of fulfilling the dream of having a baby. The Vitrolife share is listed on Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6865248-1835598". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vitrolife Sweden AB
(org.nr 556546-6298), https://career.vitrolifegroup.com
Gustaf Werners gata 2 (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Vitrolife Group Jobbnummer
9735809