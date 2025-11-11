Underhållstekniker
Som underhållstekniker hos oss arbetar du med service, reparation och utveckling av pumpstationer och vattenanläggningar i Stockholm. Du får ett fritt och varierat jobb där din insats är direkt avgörande för att staden ska fungera. En roll med mening, tekniskt innehåll och stark gemenskap.
Stockholm vatten och avfall är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag som varje dag tar ansvar för stockholmarnas och miljöns bästa i allt vi gör, både nu och för kommande generationer. Tillsammans arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.
Stockholm Vatten och Avfall levererar dricksvatten och avleder avloppsvatten för 1,5 miljoner kunder, dygnet runt året om. För att säkerställa detta arbetar enheten Ledningsnät Teknik med drift och underhåll av cirka 1000 pumpstationer, vattenreservoarer och tryckstegringar. Enheten består av 45 medarbetare fördelat på fem grupper; Förebyggande underhåll, Avhjälpande underhåll, El & automation, Drift och planering samt Strategi och uppföljning.
Vi ställer höga krav på leveranssäkerhet och dricksvattenkvalitet, vilket ställer lika höga krav på ett väl fungerande underhåll och optimal drift av våra anläggningar. Som underhållstekniker har du en nyckelroll i att säkerställa att våra anläggningar och tillhörande fastigheter fungerar som de ska, både idag och i framtiden.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med utgångpunkt i Högdalen.
I din roll arbetar du både operativt och utvecklingsinriktat. Du utför underhållsarbete och renoveringar för att förebygga och avhjälpa problem, samtidigt som du identifierar förbättringsmöjligheter för att utveckla både anläggningarna och verksamheten. För att lyckas i rollen behöver du även ha en djup förståelse för anläggningarnas drift och funktion, vilket hjälper dig att hitta de mest effektiva lösningarna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på teknisk utrustning samt fastigheter.
* Genomföra renoveringar och reparationer för att säkerställa driftsäkerhet.
* Arbeta kontinuerligt med förbättringsförslag för att utveckla anläggningarnas funktion och effektivitet.
* Säkerställa och bidra till en optimal drift av anläggningarna genom att förstå deras funktion i detalj.
Med ditt tekniska kunnande och din problemlösningsförmåga arbetar du för att säkerställa en stabil och säker leverans av dricksvatten av högsta kvalitet, samtidigt som du bidrar till effektiva lösningar för spillvattenhanteringKvalifikationer
För att lyckas i rollen som underhållstekniker hos oss behöver du som person ha ett genuint intresse för VA-teknik. Du har ett högt säkerhetstänk, är prestigelös med din kunskap och har en ödmjuk inställning där du ser möjligheter i förändring. Du har även förmågan att samarbeta med dina kollegor på enheten för att lyckas med uppgiften.
Det vi söker hos dig:
* Gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Några års erfarenhet av underhållsarbete inom VA/industri
* B Körkort
* God datorvana
* Erfarenhet av att arbeta i underhållssystem
* Mycket goda kunskaper i det svenska språket både tal och skrift
Utbildning eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdigt inom VA som drift och/eller underhållstekniker samt körkort C är meriterande.
I din tjänst kommer du att arbeta med säkerhetsklassad information. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer därför att genomföras i samband med anställning.
ÖVRIGT
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-11-30 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du gruppchef Jonas Edfors på 08-52212854 eller via mejl till: Jonas.Edfors@svoa.se
. Våra fackliga representanter för Kommunal,
Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten och Avfalls kundtjänst på telefon: 08-522 120 00.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Vi ser fram emot din ansökan!
