Underhållstekniker

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Örebro
2025-10-21


Vi söker nu dig som vill arbeta som underhållstekniker i Örebro! Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad tillsammans med kollegor i ett sammansvetsat team där engagemang, kvalitet och utveckling värdesätts.
Arbetsuppgifter och ansvar
Som underhållstekniker ingår du i vårt underhållsteam och arbetar i 5-skift. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
Felsökning, reparation och optimering av maskiner och produktionsutrustning
Planering och genomförande av förebyggande underhåll enligt fastlagda rutiner
Deltagande vid installation och uppstart av ny utrustning
Driftövervakning av tekniska system samt rapportering av identifierade avvikelser
Proaktivt arbete med förbättringsförslag inom drift, säkerhet och produktivitet
Nära samarbete med operatörer, produktion och övriga tekniker i skiftlaget


Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av tekniskt underhåll, reparation eller servicearbete inom industri
Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet
God förståelse för mekanik, el, hydraulik eller automation
Körkort B
Grundläggande kunskaper i svenska och engelska, skriftligt och muntligt
God datorvana, erfarenhet av underhållssystem är meriterande

Personliga egenskaper
Vi ser gärna att du är:
Strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Engagerad och självgående med god problemlösningsförmåga
Serviceinriktad och trivs med samarbete i team
Flexibel och lösningsorienterad
Positiv, initiativrik och utvecklingsorienterad

Anställningsvillkor och arbetsmiljö
Anställning: Inhyrning via bemanning med avsikt att anställas direkt hos företaget om samarbetet fungerar väl
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 5-skift
Placeringsort: Örebro
Tillträde: Enligt överenskommelse

Så söker du tjänsten som underhållstekniker
Vill du bli en del av vårt team och utvecklas inom industriellt underhåll? Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev via vår ansökningsportal. Urval sker löpande, så ansök redan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352)

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Kontakt
David Lönnberg
david.lonnberg@bestbemanning.nu

Jobbnummer
9566754

