Underhållstekniker

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / VVS-jobb / Örebro
2026-02-02


Vi söker nu dig som vill arbeta som underhållstekniker i Örebro! Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad tillsammans med kollegor i ett sammansvetsat team där engagemang, kvalitet och utveckling värdesätts.
Arbetsuppgifter och ansvar
Som underhållstekniker ingår du i vårt underhållsteam och arbetar i 5-skift. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:

Felsökning, reparation och optimering av maskiner och produktionsutrustning

Planering och genomförande av förebyggande underhåll enligt fastlagda rutiner

Deltagande vid installation och uppstart av ny utrustning

Driftövervakning av tekniska system samt rapportering av identifierade avvikelser

Proaktivt arbete med förbättringsförslag inom drift, säkerhet och produktivitet

Nära samarbete med operatörer, produktion och övriga tekniker i skiftlaget

Publiceringsdatum
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

Erfarenhet av tekniskt underhåll, reparation eller servicearbete inom industri

Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet

God förståelse för mekanik, el, hydraulik eller automation

Körkort B

Grundläggande kunskaper i svenska och engelska, skriftligt och muntligt

God datorvana, erfarenhet av underhållssystem är meriterande

Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du är:

Strukturerad, noggrann och ansvarstagande

Engagerad och självgående med god problemlösningsförmåga

Serviceinriktad och trivs med samarbete i team

Flexibel och lösningsorienterad

Positiv, initiativrik och utvecklingsorienterad

Anställningsvillkor och arbetsmiljö

Anställning: Inhyrning via bemanning med avsikt att anställas direkt hos företaget om samarbetet fungerar väl

Omfattning: Heltid

Arbetstid: 5-skift

Placeringsort: Örebro

Tillträde: Enligt överenskommelse

Så söker du tjänsten som underhållstekniker
Vill du bli en del av vårt team och utvecklas inom industriellt underhåll? Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev via vår ansökningsportal. Urval sker löpande, så ansök redan idag!

Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7156475-1819999".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Slottsgatan 8b (visa karta)
703 61  ÖREBRO

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9718719

