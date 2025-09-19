Underhållstekniker
BraunAbility Europe AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Lerum Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Lerum
2025-09-19
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BraunAbility Europe AB i Lerum
Vill du vara en del av en organisation som förändrar liv på riktigt? På BraunAbility jobbar vi för att ge människor friheten att leva självständiga liv. Vi skapar och säljer produkter som möjliggör för personer med begränsad rörlighet att köra bil eller åka som passagerare. Tillsammans arbetar vi för att hjälpa människor få uppleva oberoende mobilitet i ett inkluderande samhälle.
Vi söker nu en analytisk, lyhörd och lösningsorienterad. Underhållstekniker med stark kommunikativ förmåga till vårt Workshop team. Som Underhållstekniker drivs du av att skapa förbättringar och gillar att arbeta i en miljö där du kan påverka och utveckla.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Analysera och förbättra produktionsprocesser för att öka effektiviteten
• Implementera nya teknologier och metoder för produktion
• Samarbeta med produktionsteamet för att optimera arbetsflödet
• Utföra underhåll av produktionsutrustning samt samarbeta med externa underhålls leverantörer
• Ta fram arbetsinstruktioner och dokumentera i underhållssystemetPubliceringsdatum2025-09-19Kvalifikationer
• Relevant teknisk utbildning, gärna inom automation & teknik eller robotteknik.
• Minst 3 års erfarenhet inom produktion
• Förmåga att arbeta självständigt samt i team
• Svetskunnig
Meriterande erfarenheter
• PLC system för robotsvetsar
• CNC
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder är
• Kollektivavtal
• Fast lön enligt överenskommelse
• Utvecklingsmöjligheter
• Hälsovård, tillgång till ett gym på arbetsplatsen samt friskvårdsbidrag
• Ett brett utbud av trivselaktiviteter, bjudningar och evenemang för att främja välbefinnandet och samarbetet bland kollegorna
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och lyder under Unionens avtalsområde för Teknikavtalet. Tillträde enligt överenskommelse och tjänsten är placerade på det europeiska huvudkontoret i Stenkullen.
Om du har några frågor angående tjänsten tveka inte att kontakta Georgios Razis, Production Supervisor: georgios.razis@braunability.eu
/tel. 0302-254 41
Vi vill ha din ansökan senast den 6 oktober 2025. Mejla CV och personligt brev till work.se@braunability.eu
. Referera till "Underhållstekniker" i ämnes raden.
Vi tror på en inkluderande arbetsmiljö där olikheter uppmuntras och värderas. Vi välkomnar därför sökande oavsett bakgrund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: work.se@braunability.eu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Underhållstekniker"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BraunAbility Europe AB
(org.nr 556422-9010)
Åkerivägen 7 (visa karta
)
443 61 STENKULLEN Jobbnummer
9517169