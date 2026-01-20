Underhållstekniker - Batterifabriken - Torslanda
2026-01-20
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Vad vi erbjuder
På Torslandafabriken är produktionen uppdelad i fem områden: kaross, måleri, monteringsfabrik, mega casting och batterimontering. Just nu bygger vi en toppmodern batterimontering som förväntas vara klar i början av 2026. Detta innebär en dynamisk arbetsplats med stora tekniska framsteg och utmaningar som kräver engagerade Underhållstekniker.
I denna tjänst får du vara delaktig i att starta upp en helt ny fabrik. Under uppbyggnadsfasen kommer arbetet att vara varierande. Du kan bland annat arbeta med installation av maskiner, skriva underhållsinstruktioner och samarbeta nära med våra delprojekt för att säkerställa att allt går framåt. Innan fabriken går över till full drift, kommer du att få utbildning på de maskiner som ska användas i vår fabrik. Till en början kommer arbetstiden att vara på dagtid, men över tid övergår den till fyrskift alternativt ett rakt skift (dag, kväll eller natt).
Arbetsuppgifter och ansvar
Som Underhållstekniker kommer du att arbeta med att säkerställa driftsäkerheten för vår produktionsutrustning genom både avhjälpande och förebyggande underhåll. Dina arbetsuppgifter inkluderar att utreda tekniska störningar och genomföra ombyggnads- och förbättringsarbeten på produktionsutrustning. Du kommer att arbeta nära produktionen och samarbeta med olika nätverk inom organisationen samt med externa leverantörer.
Den högautomatiserade produktionsutrustningen i batterimonteringen omfattar PLC-system, robotar, målningsutrustning, laser, transportsystem, dragare och produktanpassad mekanik. Du kommer att arbeta med många olika typer av utrustning, vilket innebär en varierad och intressant arbetsdag.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig med gymnasieutbildning inom industriautomation/El-styr eller mekanik/hydraulik samt teoretisk el-kompetens (motsvarande allmän behörighet). Du bör ha praktisk erfarenhet från underhållsarbete inom el/IT, industriautomation eller verkstadsarbete.
• B-körkort och goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
• Du bör vara van vid att arbeta med datorer, både mjukvara och hårdvara.
• Kunskaper inom PLC- och robotprogrammering samt erfarenhet av underhållssystemet Maximo är meriterande.
• Vi värdesätter också kunskaper i produktions- och underhållsprocesser.
Du är resultatinriktad och strävar alltid efter ständig förbättring. Att arbeta i grupp och vara tillmötesgående är en självklarhet för dig. Du har en förmåga att samarbeta och bygga förtroende med kollegor och andra funktioner. Din nyfikenhet och vilja att ständigt lära dig nya saker är drivkraften bakom din egen utveckling. Eftersom arbetet är händelsestyrt och kräver flexibilitet, behöver du vara öppen för förändringar och kunna prioritera om vid behov. Du är kvalitetsmedveten, strukturerad och har ett starkt fokus på säkerhet. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "78703-43916373". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Personvagnar Aktiebolag
(org.nr 556074-3089), https://www.volvocars.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Volvo Car Corporation Kontakt
Kristin Lövgren 031-000000 Jobbnummer
9695493