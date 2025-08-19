Underhållsspecialist - till Vattenfall Eldistribution
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Vattenfall Eldistribution AB distribuerar el till hushåll, företag och samhälle - dygnet runt året om. Vårt elnät är över 12 000 mil långt och vi distribuerar el till nästan 900 000 kunder. Vi bygger, driver, underhåller och investerar i vårt elnät för att du som kund ska få en tillförlitlig leverans. Läs mer om oss på: www.vattenfalleldistribution.se
Om rollen
En spännande vardag - för en fossilfri framtid. Hos oss får du vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och skapa framtidens elnät. Vattenfall tar stort ansvar för att skapa ett fossilfritt Sverige där ett stabilt elnät är en förutsättning för att lyckas. Vi behöver dig för att nå dit. Vill du göra en verklig skillnad för att Sverige ska lyckas med energiomställningen och nå klimatmålen?
Som Underhållsspecialist så kommer du arbeta med att ta fram en modell för kritikalitetsanalyser, ta fram en plan för genomförarande samt att leda dessa. Vidare så kommer du att arbeta med att analysera resultatet av dessa bedömningar för att föreslå val av underhållsstrategier samt leda rotorsaksanalyser.
Vi är inne i en utvecklande fas i vårt underhåll med att verkställa en framtida underhållsstrategi. Du kommer få vara en del av denna resa tillsammans med övriga roller i gruppen som tillhör Asset Management.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har erfarenhet av underhåll och som söker en utmaning med att realisera vår underhållsstrategi i organisation. Du har kunskaper och erfarenheter kring underhålls-principer ur ett livscykelperspektiv, riskbaserat underhåll och underhållsstrategi. Vidare kan du förstå principer bakom anläggningsutformning, konstruktion, driftsäkerhet, miljö, arbetsmiljö och har förmågan att skapa underlag för mer komplexa underhåll- och förbättringsåtgärder. Du har även erfarenhet från teknisk anläggningskompetens, förändringsledning samt har förmågan att förstå helhet och förstå funktioner, samt leda och organisera dessa arbeten trots avsaknad av specifik teknisk kompetens. Analytisk förmåga och erfarenhet i att kunna hantera stora mängder data och utredningar ur ett underhållsperspektiv är också något som krävs för tjänsten.
Kunskap och erfarenhet
att leda och organisera utredningar i grupp med exempelvis grundorsaksanalyser och driftsäkerhetsanalyser.
kring att leda och organisera kritikalitetsanalyser i grupp.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle så erbjuder vi en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi uppmuntrar dig som vill komma vidare och utforska nya områden inom företaget. Med vår karriär- och utvecklingsmodell vill vi skapa tydlighet i vilka möjligheter du har att utvecklas i den inriktning du vill. Det är viktigt att hela livet fungerar och därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid. Vi är övertygade om att mångfald och inkludering leder till nytänkande, förbättrade affärsresultat och ökat engagemang och vi strävar efter att representera mångfalden bland våra kunder och samhället vi verkar i.
Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer här: Ersättning & Förmåner - Vattenfall SE
Läs mer om oss på: www.vattenfalleldistribution.se
Placeringsort
Solna, Trollhättan, Luleå, Uppsala, Västerås, Umeå, Göteborg eller LinköpingPubliceringsdatum2025-08-19Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Johan Svensson, johan4.svensson@vattenfall.com
För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Jessica Petersson, 070-0398 770, jessica.petersson@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Låter detta som en spännande utmaning? Då ser vi framemot din ansökan senast den 7 september 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida.
Vattenfall Eldistribution AB är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om oss och hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
