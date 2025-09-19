Underhållsplanerare tidsbegränsad anställning
Statens Fastighetsverk
2025-09-19
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Den här annonsen vänder sig till dig som omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Regeringen har gett Statens fastighetsverk i uppdrag att genomföra en insats för att förbättra förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla det gemensamma kulturarvet. Insatsen är inriktad mot byggnadsvård, landskapsvård och kulturmiljön i övrigt.
Är du utbildad inom fastighet, vill utveckla och testa dina kunskaper inom underhållplanering och bidra till utvecklingen av våra kulturarvsfastigheter? Har du nyligen tagit examen och står till arbetsmarknadens förfogande? Vi söker dig som vill växa och lära dig mer i din yrkesroll!
Din roll
I din roll ingår att du bidrar till bevarande och utveckling av vårt gemensamma kulturarv, både byggnader och landskap. Som underhållsplanerare deltar du i arbetet med att upprätta underhållsplaner för våra bidragsfastigheter och utveckla systemet för underhållsplanering.
SFV har ett nytt fastighetssystem och inför systembytet behöver vi dig för att:
• Kvalitetssäkra befintlig byggnads- och underhållsinformation
• Sammanställa kompletterande data genom intervjuer och andra underlag
• Föra in data i det nya systemet på ett konsekvent och strukturerat sätt
• Verifiera att rapporter och grafisk analys för underhållsplaner är korrekta
• Testa och utbilda våra tekniska förvaltare.
Genom att vara med och utveckla underhållsplaner för delar av vårt bestånd bidrar du till bevarande och utveckla stora kulturhistoriska värden. De miljöer vi förvaltar har stora kulturhistoriska värden, vilket kräver en noggrann och varsam hantering för att bevaras inför framtiden.
Du ingår i ett sammanhang med andra medarbetare som anställs samtidigt som dig inom ramen för regeringens uppdrag. Tillsammans har ni gemensamma introduktions- och utbildningstillfällen över organisatoriska gränser, tillträde senast den 20 oktober är därför ett krav för tjänsten.
Du är en naturlig del av ett erfaret team där du lär dig av andra och du har en handledare under hela uppdraget.
Du kommer att arbeta inom olika delar av vår organisation med placering på Statens fastighetsverks kontor på Södermalm och med uppgifter i hela landet.
Din profil
Vi söker dig som har en nyligen avslutad utbildning från universitet, högskola, yrkeshögskola eller annan examen inom fastighet eller förvaltning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och att dina kunskaper från utbildningen är högst ett år. Du står för närvarande till arbetsmarknadens förfogande och är inskriven hos Arbetsförmedlingen.
Du bör ha god vana vid IT-system, Excel, övriga Office-program och liknande. Det är bra om du har förståelse för hur en större offentlig verksamhet fungerar. Det är meriterande om du har B-körkort.
Du har en vilja att omsätta dina kunskaper i praktiken och har ett intresse för kulturhistoriska miljöer. Som person har du förmåga att arbeta både på detaljerad nivå och att kunna se de övergripande sambanden. Det är viktigt att du ser värdet av hög kvalitet i ditt arbete. Uppgiften innebär många kontaktytor varför det är viktigt att har du lätt att skapa relationer med många kolleger inom verksamheten, både på chefsnivå och på operativ nivå.
Med stöd av 4 § Anställningsförordningen kommer vi utöver kraven ovan särskilt beakta att den sökande omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
För frågor är du välkommen att kontakta Ellinor Magnusson tfn 010 478 7057.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är tidsbegränsad till sex månader från tillträde. Tjänsteresor kan förekomma.
Tillträde: Tillträde sker senast 2025-10-20.
Placering: Stockholm
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av våra förmåner och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
