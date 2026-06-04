Underhållsplanerare
SCA Forest Products Aktiebolag / Gruv- och metallurgijobb / Umeå Visa alla gruv- och metallurgijobb i Umeå
2026-06-04
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, Sundsvall
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning:
SCA Obbola
Arbetsbeskrivning: Ett hållbart arbetsliv
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Just nu söker vi en Underhållsplanerare inom El och Automation till SCA Obbola, välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
Som Underhållsplanerare inom El och Automation är du en nyckelperson som säkerställer att våra tekniker alltid har rätt förutsättningar för att utföra underhållsarbete. Med tät kommunikation med planerarkollegor, gruppchefer och produktion arbetar du för att planera och bereda allt från mindre uppdrag till större underhållsstopp. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planering och beredning: Du skapar arbetsorder och förbereder nödvändiga instruktioner, reservdelar, riskbedömningar och arbetstillstånd så att arbetet kan utföras säkert.
Underhållsstopp: Du arbetar med förberedelse, genomförande och uppföljning av både årliga större stopp och kortare stopp.
Kontinuerliga förbättringar: Tillsammans med teamet identifierar och driver du utvecklingsprojekt för att optimera vår verksamhet.
Beredskap ingår i rollen och sker ungefär varannan månad.
Vem är du?
För att lyckas i rollen som underhållsplanerare tror vi att du har ett genuint intresse för teknik och underhåll, vilket ger dig en naturlig fallenhet att se tekniska lösningar. Med dina kunskaper har du med dig en förståelse för vad som behövs för att våra tekniker ska kunna genomföra ett säkert, effektivt och högklassigt underhållsarbete.
Som person är du en lagspelare som sätter värde i att ha kul på jobbet. Du trivs med att samverka med dina kollegor, samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt och prioritera dina uppgifter. Du är nyfiken och har alltid ögonen öppna för förbättringsmöjligheter. Då tjänsten innebär många olika kontaktytor behöver du ha en stark förmåga, samt vilja, att kommunicera och bygga relationer.
Vi söker därmed dig som
Har en industriteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig.
Har några års arbetslivserfarenhet av underhållsarbete inom el och automation, det är meriterande om du arbetat inom processindustrin.
Behärskar svenska och engelska, då språken används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i underhållssystem, underhållsplanering och/eller arbetsledning.
Våra kärnvärden – ansvar, högklassighet och respekt – är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med våra.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar kompetensutveckling, till att ta ansvar och att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv. Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar binder koldioxid, vi tar vara på precis varje del av de träd vi avverkar och våra produkter kan ersätta fossila alternativ. Tillsammans bidrar detta till att minska utsläppen motsvarande Sveriges personbilstrafik under ett år. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Tjänsten är tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Placering hos SCA Obbola.
Vill du veta mer?
För ytterligare information om tjänsten: Peter Granberg, Gruppchef Underhåll, peter.granberg@sca.com
För ytterligare information om rekryteringsprocessen: Victoria Vikman, HR Specialist Rekrytering, victoria.vikman@sca.com
Sista ansökningsdag är 28/6 2026. För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi drogtester på alla slutkandidater. Vår rekryteringsprocess omfattar också kontroll av giltig ID-handling vid intervju, personlighets- och logiktest samt referenstagning. För vissa roller genomför vi bakgrundskontroller eller medicinska kontroller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5356-44223906". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SCA Forest Products Aktiebolag
(org.nr 556379-3586)
913 42 OBBOLA Arbetsplats
SCA Obbola Kontakt
Fru
Victoria Vikman 00000000 Jobbnummer
9948406