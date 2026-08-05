Bagare till Ohlsons Brödbod
Thread AB / Bagarjobb / Nyköping Visa alla bagarjobb i Nyköping
2026-08-05
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thread AB i Nyköping
, Norrköping
, Katrineholm
, Nynäshamn
, Södertälje
eller i hela Sverige
Bagare till Ohlsons Brödbod i Nyköping
Vill du arbeta på ett anrikt hantverksbageri där kvalitet, tradition och stolthet genomsyrar varje arbetsdag?
Ohlsons Brödbod är ett familjärt hantverksbageri och café på Öster i Nyköping med rötter ända tillbaka till 1871. Här bakas bröd och fikabröd från grunden varje dag med noggrant utvalda råvaror, samtidigt som företaget erbjuder nygjorda frukostar, fikastunder och lätta luncher till både privatpersoner och företag.
Nu söker Ohlsons Brödbod en bagare som vill bli en viktig del av ett engagerat team där hantverket står i centrum och där ambitionen är att fortsätta utveckla verksamheten utan att kompromissa med kvaliteten.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Som bagare arbetar du huvudsakligen under nattid och ansvarar för att dagens sortiment är färdigbakat inför öppning. Rollen passar dig som trivs med ett självständigt arbete där noggrannhet, planering och yrkesstolthet är en självklar del av vardagen.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Tillverkning av bröd, bullar och andra bageriprodukter. • Degberedning och bakning enligt recept och kvalitetskrav. • Säkerställa att produkterna håller hög kvalitet och är färdiga i rätt tid. • Städning, rengöring och hygienarbete enligt gällande livsmedelsrutiner. • Bidra till en väl fungerande produktion tillsammans med övriga medarbetare.
Vi söker dig som
Du är utbildad bagare eller har motsvarande erfarenhet från bageri. Du uppskattar hantverket och känner stolthet över att leverera produkter med hög kvalitet varje dag.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och har lätt för att planera ditt arbete. Du arbetar effektivt även när tempot är högt och tar ansvar för att produktionen håller den kvalitet som kunderna förväntar sig. Du trivs med nattarbete och fungerar lika bra självständigt som tillsammans med kollegor.Kvalifikationer
• Utbildning inom bageri eller dokumenterad erfarenhet som bagare. • Erfarenhet av degberedning och bakning. • God förståelse för hygien och livsmedelssäkerhet. • Möjlighet att arbeta natt enligt schema.
Meriterande
• Erfarenhet från hantverksbageri. • Erfarenhet av traditionell brödbakning och kaffebröd. • Intresse för råvaror, kvalitet och utveckling av bageriprodukter.
Vi erbjuder dig
Hos Ohlsons Brödbod blir du en del av ett välrenommerat bageri med lång historia och stark lokal förankring. Här finns ett genuint intresse för hantverket, korta beslutsvägar och en arbetsplats där kvalitet alltid går före genvägar.
Du erbjuds:
• En timanställning på cirka 80 procent. • Nattarbete enligt schema. • Trygg anställning med kollektivavtal. • En trivsam arbetsmiljö tillsammans med erfarna och kunniga kollegor. • Möjlighet att utvecklas inom bageriyrket och vara med på företagets fortsatta tillväxtresa.
Välkommen med din ansökan
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag och bli en del av Ohlsons Brödbods fortsatta historia.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare – inte Tillväxt Nyköping – som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8175409-2132881". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
10023640