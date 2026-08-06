Underhållsmekaniker | Lernia | Sölvesborg
Lernia Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Sölvesborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Sölvesborg
2026-08-06
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, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt kunnig problemlösare som trivs i en varierad roll där du får arbeta med både förebyggande underhåll och akuta reparationer? Nu söker vi en underhållstekniker/reparatör till vår kund i Sölvesborg. Här får du möjlighet att arbeta i en modern industrimiljö där säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar står i fokus.Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
På plats hos vår kund blir du en viktig del av underhållsavdelningen och arbetar nära produktionen för att säkerställa en hög driftsäkerhet.
Du kommer att arbeta med både planerat och avhjälpande underhåll av produktionsutrustning och fastigheter. Rollen är varierad och passar dig som uppskattar att lösa tekniska problem samtidigt som du arbetar långsiktigt med förbättringar och förebyggande underhåll.
Om uppdraget
Omfattning: Heltid, eftermiddagsskift
Placeringsort: Sölvesborg
Start: Höst/vinter 2026
Anställningsform: Visstidsanställning med chans till förlängning hos kund Arbetsuppgifter
Utföra förebyggande underhåll på produktionslinjer, maskiner och fastigheter
Felsöka och reparera produktionsutrustning vid akuta driftstopp
Delta i förbättringsarbete för att öka driftsäkerheten
Utföra verkstadsarbete och intern tillverkning av komponenter
Medverka i arbetet med att utveckla och förbättra underhållsrutiner
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhetskrav
Om dig
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och erfarenhet från industriellt underhåll, gärna inom tyngre industri. Du arbetar strukturerat och har förmågan att identifiera problem innan de leder till driftstopp. Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och drivs av att hitta förbättringar som bidrar till en mer effektiv produktion.
Du är ansvarstagande, har ett högt säkerhetstänk och trivs med att samarbeta med kollegor samtidigt som du kan arbeta självständigt när situationen kräver det.
Formella krav:
Verkstadsutbildning eller motsvarande utbildning
Erfarenhet av förebyggande underhåll inom tyngre industri
Erfarenhet av svetsning
Grundläggande kunskaper inom mekanik
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av plastsvetsning
Grundläggande kunskaper inom el, pneumatik och pumpar
Truckkort
Traversutbildning
Liftutbildning
Certifikat för Heta Arbeten
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare stella.teherani.jam@lernia.se
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8028552". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Sölvesborgs kommun (visa karta
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294 34 SÖLVESBORG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10023816