Underhållsmekaniker hos Combimix AB

2026-01-08
Combimix AB utvecklar och tillverkar olika typer av mineralbaserade produkter för byggindustrin. Bolaget har fabriker i Bålsta och Ljungskile. Vi är idag ca 50 medarbetare och omsätter ca 350 MSEK, med försäljning i Sverige, Danmark och Norge m.fl länder i världen. För mer information se www.combimix.com
Rollen hos oss
Vi söker nu en person för att jobba med underhåll av fabriken, uthyrningsmaskiner samt pumpbilar och pumputrustning, både med reparations- och förebyggande underhållsarbete.
Erfarenheter
Vi söker dig som har erfarenhet från ett liknande arbete. Gärna från tillverkande företag inom processindustrin alternativt som servicetekniker för tunga fordon. För att klara av arbetet så måste du förstå, tala och skriva det svenska språket obehindrat. Du har som person lätt för att samla in och förstå fakta, har god skriftlig kommunikationsförmåga samt lätt för att samarbeta med andra. Viktigt att du är strukturerad som person och trivs med att ta ett stort eget ansvar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-01-08Dina egenskaper
Som person är du serviceinriktad, ordningsam, plikttrogen, självständig och utåtriktad. Du förstår vikten av att skapa goda relationer både internt och externt. Du är flexibel och i viss mån stresstålig.
Det är viktigt för oss att du står bakom våra värderingar Nyfiken, Kunnig, Lyhörd, Lösningsorienterad
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, 6 månader provanställning
Det kan förekomma varierande arbetstider men normalt är det 07-16
Placering vid anläggningen i Bålsta
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Vinstdelning
Våra lägsta krav på sökande
B-körkort
Truckkort motvikt
Förarbevis på hjullastare
Meriterande
Mekanik-, reparationserfarenheter
El-utbildning, el-behörighet
Svetsutbildning, svetslicens
Heta arbeten
Säkra lyft
Förarbevis arbetsplattformar
Underhållssystemet MainterKontakt
Sök jobbet genom att skicka CV och brev till platschef Mattias Enberg mattias.enberg@combimix.se
senast 2026-01-25. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: mattias.enberg@combimix.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combimix AB
