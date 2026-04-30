Underhållsmekaniker
2026-04-30
Underhållsmekaniker / Reparatör
Konvex AB söker en underhållsmekaniker som är självgående, praktisk och nyfiken på att utvecklas i sin yrkesroll. Du har ett stort tekniskt intresse och vill vara med och bidra till förbättringar i vår produktion, med fokus på att säkerställa en stabil och effektiv maskinpark.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Som underhållsmekaniker på Konvex arbetar du främst med förebyggande underhåll, felsökning och reparation av vår produktionsutrustning i Karlskoga. Du spelar en viktig roll i att säkerställa driften och minimera stillestånd.
Du kommer att:
Utföra service, underhåll och reparationer av maskiner och utrustning
Arbeta med felsökning och förbättringsåtgärder i produktionen
Vara delaktig i planering av underhållsinsatser
Hantera och utveckla arbetet kring reservdelslager tillsammans med kollegor
Dokumentera och följa upp arbete i vårt underhållssystemKvalifikationer
Erfarenhet av mekaniskt underhåll
Goda kunskaper inom lager, tätningar, smörjning och transmissioner
Förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut i det dagliga arbetet
Meriterande:
Svets- och plåtarbetskunskaper (t.ex. MMA i rostfritt samt enklare reparationssvetsning)
Erfarenhet av arbete i underhållssystem
Utbildningar såsom:
Heta arbeten
Mobila arbetsplattformar
Fallskydd
Travers
TruckDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en ansvarstagande och noggrann person som sätter säkerheten först. Du har ett lugnt arbetssätt, är lösningsorienterad och trivs med att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt.
Övrig information:
• Heltid, 40 tim/vecka, dagtid 07:00-16:00
• Start enligt överenskommelse
• Lön enligt kollektivavtal
• Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
• Beredskap ingår var 4:e vecka
Om Konvex:
Konvex befinner sig i en utvecklingsfas med stort fokus på hållbarhet, arbetsmiljö och ständiga förbättringar. Säkerhet och hälsa är en självklar del av vår vardag, och vi arbetar aktivt med bland annat 5S och andra förbättringsinitiativ.
Läs mer om oss på Konvex.seKontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Joel Andersson
Underhållschef: 0722193525 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konvex AB
(org.nr 556065-4104)
Mosseruds Avfallsanläggning (visa karta
)
691 93 KARLSKOGA
9884789