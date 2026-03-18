Underhållsmekaniker
Är din passion också att göra positiv skillnad inom livsmedel? Bli en del av Cerealia, där vi tillsammans förenar ett starkt affärsfokus med ett brinnande intresse för människor i syfte att uppnå vår vision; att bli Nordens ledande livsmedelsföretag. Vi är en del av Lantmännen, en stor koncern med verksamhet globalt. Vi inspirerar och lyfter varandra på vägen mot våra mål - och vi vill ha med dig på vår resa!
Nu öppnar vi upp för en spännande möjlighet på Lantmännen Cerealia i rollen som underhållsmekaniker på vår produktionsanläggning i Malmö.
Vi arbetar ständigt med förändringar och förbättringar, vill du vara med på resan att bli Nordens ledande livsmedelsföretag? Bli då en del av Lantmännen Cerealia. Hos oss är det medarbetarna som gör företaget och vi arbetar tillsammans för att uppnå våra gemensamma mål.
Det här kommer du att göra
Som underhållsmekaniker hos oss får du möjlighet att förbättra och effektivisera produktionen. Du blir en del av underhållsavdelningen där både installationer och reparationer ingår i det dagliga arbetet. Vi ser gärna att du är lösningsorienterad och har en hög teknisk förståelse. Gemensamt på fabriken arbetar vi proaktivt för att effektivisera arbetet i produktionen.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- Teknisk utbildning med inriktning mekanik eller motsvarande.
- Dokumenterad erfarenhet av mekanik.
- Goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift.
- Kunskap från arbete med underhållsystem är meriterande.
- Erfarenhet från livsmedelsbranschen är meriterande.
Du är:
- Självgående och drivs av att lösa problem.
- Initiativtagare till förbättringsarbete.
- Duktig på att samarbeta inom och mellan avdelningar.
- Noggrann och strukturerad.
Du delar våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
Lantmännen är en stor internationell koncern och har en unik bredd i vår verksamhet. Det gör att vi kan erbjuda varierade utvecklingsmöjligheter för både specialister och generalister i olika bolag och branscher i över 20 länder.
Med 'Business in mind and people at heart' strävar vi aktivt efter en kultur där våra medarbetare kan växa, bidra och känna ett genuint engagemang. Vi ser intern rörlighet som en naturlig del av utvecklingen och uppmuntrar våra medarbetare att ta nästa steg inom organisationen. Tillsammans driver vi affärsvärde, bygger hållbara lösningar och skapar en arbetsplats där människan står i centrum.
Låter detta intressant?
Vi hoppas det! Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte för länge!
Om du har några frågor gällande rollen eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta teknisk chef Daniel Söyseth på, daniel.soyseth@lantmannen.com
(rekryterande chef).
Vi ser framemot din ansökan!
Lantmännen Cerealia är en del av Lantmännen, ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, bioenergi och livsmedel. Företaget ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, verksamheter i ett tjugotal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlas åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av Lantmännens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos ägarna. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar Lantmännen ansvar från jord till bord. Mer om Lantmännen
Lantmännen Cerealia utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av hälsosamma, näringsrika och hållbara livsmedel, som har sitt ursprung i de lokala åkermarkerna. Vi är verksamma i kategorier som mjöl, havregryn, frukostprodukter, pasta, pannkakor, knäckebrödoch ett brett grönt sortiment. Några av våra mest kända varumärken är AXA, Kungsörnen, START!, GoGreen, och FINN CRISP. Vi tillverkar livsmedel på tolv orter i Norden samt i Ukraina, och våra 1200 anställda delar ett gemensamt mål - att göra positiv skillnad inom livsmedel. Med fokus på affären och omtanke om medarbetarna, erbjuder vi våra anställda att lära och utvecklas i en snabbt föränderlig, positiv miljö där öppenhet, helhetssyn och handlingskraft är våra gemensamma referensramar. Vi tror att vår kultur, tillsammans med engagerande ledarskap och rätt inställning gör att vi når starka och hållbara resultat tillsammans. Mer om Lantmännen Cerealia Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmännen ek för
https://lantmannen.com/
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lantmännen Cerealia Jobbnummer
9804704