Underhållsmekaniker
2026-03-02
Till fabriken i Sköllersta söker vi nu Underhållsmekaniker!
Vår vision är att med passion och starka varumärken skapa inspirerande mat för varje tillfälle. Det uppnår vi bara om vi anställer de mest engagerade medarbetarna och ser till att de trivs så bra som möjligt hos oss.
Våra sju fabriker är utspridda från Sölvesborg i söder till Sköllersta utanför Örebro i norr. Hos oss produceras inspirerande mat under varumärken som Lönneberga, Sibylla, Lithells, Arboga och Ridderheims. På fabriken i Sköllersta tillverkas bl.a. korv, hamburgare och smörgåsmat. Fabriken ligger cirka 2 mil utanför Örebro och här jobbar cirka 450 medarbetare.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Vi söker just nu Underhållsmekaniker till underhållsavdelningen på Atrias livsmedelsproduktion i Sköllersta. Du ingår i ett team som ansvarar för reparationer och underhåll av produktionsmaskiner och kringutrustning. Vi ser gärna att du är social och trivs med att arbeta i både grupp och individuellt. Som underhållstekniker ska du säkerställa att det är hög drifttillgänglighet på produktionsutrustningen. Tillsammans med dina kollegor kommer ni att arbeta för att tillhandahålla kompetens och effektiva underhållstjänster till verksamheten. Du kommer att jobba med förebyggande och avhjälpande underhåll på våra produktionsmaskiner.Kvalifikationer
Intresse för teknik och maskiner
Körkort B
Svenska i tal och skrift.
Datavana då jobb rapporteras och administreras i befintligt UH-system.
Meriterande
Arbetat som Tekniker/Reparatör/mekaniker
Utbildning inom Teknik/Verkstad/Underhåll, eller tillgängliggjord motsvarande erfarenhet.
Svetskunskaper
Kunskap om hydraulik och pneumatikProfil
För att trivas i rollen tror vi att du har följande kunskaper/erfarenheter:
• Erfarenhet av att skruva med maskiner.
• Erfarenhet av att ha jobbat med hydraulik, pneumatik och svetsning.
Som person vill vi att du är hjälpsam och tar ansvar för att leverera bra resultat och god service. Du är engagerad och drivs av att utföra ett gott arbete. Där andra ser problem ser du lösningar. Din positiva attityd och goda samarbetsförmåga bidrar till en vinnande kultur och en trevligare arbetsmiljö.
Generell information
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Skiftgång
Arbetsplats: Sockenvägen 40, 697 80 Sköllersta Så ansöker du
Om du har frågor om tjänsten, vänligen hör av dig till rekryterande chef Dennis Karlsson på dennis.karlsson@atria.com
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR Partner Andreas Zetterman på andreas.zetterman@atria.com
Ansökningsperiod: Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Sista ansökningsdag 260331
Bli en del av matglädjen
Hos oss på Atria finns ett gemensamt matintresse som genomsyrar hela organisationen. Vi tror på Good Food Better Mood och skapar tillsammans matglädje varje dag för varje tillfälle. Vill du dela den glädjen och jobba nära välkända & omtyckta varumärken som Lönneberga, Lithells, Sibylla, Gooh och Ridderheims?
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt av rektyteringsföretag eller liknande för den här tjänsten.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atria Sweden AB
(org.nr 556483-4660), https://www.atria.se/
