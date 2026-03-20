Underhållsledare
Brinner du för att arbeta med människor, teknik och problemlösning? Vill du hjälpa till att skapa världens bästa matfabrik samtidigt som du vill göra något för miljön? Då kanske Underhållsledare är något för dig! I Köket i Källby tas det hela tiden snabba beslut och vi får mycket saker gjort samtidigt som vi alltid har familjeföretagets långsiktighet.
Vi söker nu en Underhållsledare som vill vara med och utveckla vår fabrik för att bli säkrare, laga godare mat och driva ut förluster - så vår klimatpåverkan minskas!Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Rollen som Underhållsledare innebär att du är ansvarig och drivande av underhållsarbetet på en produktionslinje. Du tar ägandeskap för att gå från oplanerat underhåll till förebyggande underhåll och det görs med stöd av SAP Plant Maintenance. En stor del av arbetet går till att hitta och lösa rotorsaker till haverier, planera underhåll och genomföra förbättringsåtgärder. Du gör detta tillsammans med teamet vid linjen - löpande ska ta över mer och mer av underhållet. Underhållsledaren är sammanlänkade mellan andra yrkesgrupper i fabriken (el/mek/media) rörande linjen.
Du jobbar tätt med en Linjeledare och en Processledare. Tillsammans bildar ni en Linjestruktur och ansvarar för linjens resultat. Dafgårds Produktionssystem grundar sig i Integrated Work System och har inslag av Six Sigma/Lean/TPM/WCM - anpassat för Köket i Källby.
Kvalifikationer & Egenskaper
Vi söker dig som har några års erfarenhet av underhållsarbete och underhållsplanering i produktion. För att trivas i rollen som Underhållsledare har du ett eget driv att konstant förbättra och är tekniskt intresserad och kunnig. Du behöver vara strukturerad och tycka det är kul att lösa problem. Du tar ägandeskap för dina leveranser och låter inget trilla mellan stolarna.
Vi ser gärna att du som söker har:
• Erfarenhet av att både skapa, planera och genomföra underhållsplaner för flertalet maskiner på en linje
• Erfarenhet av förebyggande underhållsarbete
• Relevant utbildning inom underhåll/produktion eller motsvarandeSå ansöker du
Välkommen med din ansökan genom att klicka på "Ansöka här" i denna annons. Ansökningar som kommer in via brev eller e-mail tas tyvärr inte med i rekryteringsprocessen. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan! Vid eventuella frågor sänd gärna ett e-mail till Funktionsteknisk chef, Håkan Johansson på email: Hakan.johansson@dafgard.se
Sista dag att ansöka är 12 April
Observera att vi genomför alkohol- och drogtester i samband med anställning samt slumpmässigt under anställning för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
Om Köket i Källby
Gunnar Dafgård AB är ett svenskt familjeägt företag med drygt 1400 anställda och en omsättning på 4,5 miljarder SEK. Företaget grundades 1937 i Källby, Västergötland och där finns fortfarande huvudkontor och all produktion. Under tre varumärken; Dafgårds, Billys och Gorbys, säljs frysta och kylda livsmedel till dagligvaruhandeln, restaurang och storkök samt export. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gunnar Dafgård AB
(org.nr 556080-5714), https://www.dafgards.se/sv/
Sjökvarnsvägen 30 (visa karta
)
531 82 KÄLLBY Jobbnummer
