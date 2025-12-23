Underhållsingenjör till försvarsindustrin sökes!
2025-12-23
Välkommen in med din ansökan till rollen som underhållsingenjör hos vår kund i Arboga! Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta med tekniken och underhållet av spaningsradarsystem inom Sveriges försvar.
Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett av nordens största teknikkonsult bolag, med kunder inom försvar, privat- samt offentlig sektor. På enheten som du kommer att tillhöra arbetar man med tekniskt avancerade lösningar inom radarsystem, främst mot försvaret som kund. I rollen som underhållsingenjör agerar man stöd åt främst verkstaden vid reparationer och underhåll av komponenter och produkter tillhörande olika former av spaningsradar. Ditt arbete säkerställer att rätt reservdelar, instruktioner och dokumentationer finns tillgängliga för att upprätthålla en smidig leverans av fullt fungerande system.
I denna roll kan du förvänta dig att få djupdyka i avancerad teknik samtidigt som du bygger nära samarbeten med kollegor från många olika kompetensområden, vilket gör arbetet både utvecklande och varierat.
ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter
Syftet med rollen som underhållsingenjör är att agera stöd främst åt verkstadens mekaniker och tekniker, men du kan även förvänta dig att på sikt involveras i projekt där din kompetens inom underhåll behövs. I detta arbete ingår nedan arbetsuppgifter:
• Dokumentering och uppdatering av underhållsinstruktioner.
• Driva förbättringsarbete för att optimera processer och rutiner.
• Generell beredning och planering av underhållsarbeten för verkstaden.
• Agera teknisk support och vägledning till mekaniker och tekniker under reparationer och underhåll.
• Hantering av material och information i ERP-system för att bland annat säkerställa tillgång till reservdelar.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avklarad eftergymnasial utbildning som underhållsingenjör eller motsvarande.
• Har en god komponentförståelse inom mekanik och elektronik.
• Behärskar svenska språket flytande i såväl tal som skrift.
• Har en god datorvana.
• B-körkort.
Vem är du som person?
För att trivas i denna roll ser vi att du är en ansvarstagande person som tar ägarskap för dina arbetsuppgifter och säkerställer att de utförs noggrant och med hög kvalitet. Du har ett starkt tekniskt intresse och drivs av att lösa tekniska utmaningar. Eftersom rollen innebär nära samarbete med både kollegor och kunder, är du en lagspelare som uppskattar att arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Vidare har du en god förmåga att agera flexibel i en ständigt rörlig bransch, likt försvarsindustrin.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår kund är en ledande aktör inom teknik och ingenjörstjänster som arbetar med vidmakthållande av kritisk utrustning för Sveriges försvar. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
