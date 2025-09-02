Underhållsingenjör / R&M ingenjör
Who are we?.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Vad vi erbjuder
Vi söker just nu både Underhållsingenjörer till vårt Driftsäkerhetsteam och till Projekt (R&M ingenjörer). Hos oss får du en central roll i att optimera teknisk tillgänglighet och underhållsekonomi för våra anläggningar. Du arbetar i en miljö där teknik och människa möts för att skapa framtidens tekniska lösningar med fokus på driftsäkerhet. Vi erbjuder dig att arbeta tvärfunktionellt med kollegor från olika delar av verksamheten i förbättringsarbete och i anskaffningsprojekt. Du får möjlighet att påverka våra resultat och utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor i ett inkluderande klimat där alla får komma till tals.
Vad du som underhållsingenjör kommer att göra
Som underhållsingenjör ansvarar du för driftsäkerhet och underhållskostnader inom ditt område. Du planerar och följer upp underhållsaktiviteter, leder och/eller utför förbättringsprojekt och komplexa felsökningar. Du fungerar som teknisk referens vid anskaffning och modifiering av utrustning, och bidrar aktivt till utbildningsinsatser och kompetensspridning.
Rollen innebär också att du:
• Upprättar och följer upp underhållsplaner samt säkerställer att nyckeltal enligt SLA uppnås.
• Genomför förbättringsaktiviteter för att höja driftsäkerhet och kostnadseffektivitet.
• Leda och utföra komplexa felsökningar, förbättringsprojekt och omfattande renoveringar.
• Etablera och vårda kontaktnät med interna och externa parter kring service, reservdelar och leverantörsavtal.
Vad du som R&M ingenjör kommer att göra
Som R&M-ingenjör arbetar du i projektens alla faser - från koncept till leverans - med fokus på driftsäkerhet och underhållsekonomi. Du granskar tekniska lösningar, följer upp investeringar och säkerställer att de är driftsäkra. Du har tät kontakt med leverantörer och projektgrupper och bidrar med din tekniska kompetens för att skapa långsiktigt värde, du är en viktig länk mellan teknik, produktion och projektledning.
I rollen ingår att:
• Driva underhållsaspekter i projektens olika faser för att säkerställa optimal driftsäkerhet.
• Sammanställa krav på utrustningens prestanda och föra dialog med leverantörer och projektdeltagare.
• Delta i designgranskningar, riskanalyser och leveransbesiktningar av maskiner och utrustning.
• Koordinera och genomföra utbildningsinsatser för underhållsorganisationen.
• Säkerställa att underhållsupplägg, dokumentation och reservdelsberedning är aktuella och tillgängliga.
• Vid behov kan resor ske inom och utanför Sverige vid leverantörskontakter och studiebesök.
Du och dina färdigheter
Vi ser att du som söker har som minst gymnasial yrkesutbildning inom relevant område för el eller mek med flerårig arbetslivserfarenhet inom underhåll. Du har god kunskap om produktionsprocesser med hög automationsgrad eller CNC tillverkning samt kunskap inom underhållsstandarder och underhållsystem. Du har kommunikativ förmåga i svenska och engelska, samt är analytisk med erfarenhet av förbättringsarbete. Erfarenhet från anskaffningsprojekt är meriterande.
Vi söker dig som är ansvarstagande och har ett högt säkerhetstänk, vilket är avgörande i alla våra roller - oavsett om du arbetar med felsökning i produktion eller kravställning i projekt. Du är flexibel och har förmågan att hantera snabba förändringar, något som ofta krävs i en miljö där tekniken utvecklas snabbt och prioriteringar kan skifta. Du är en person som trivs med att samarbeta, men som också tar eget ansvar och gärna driver frågor framåt. Din vilja att bidra med engagemang och kunskap är central - både för din egen utveckling och för att stärka teamet omkring dig. Du har en inkluderande inställning och ett positivt förhållningssätt som bidrar till en trivsam och professionell arbetsmiljö. Ersättning
