Active Academy söker en Etableringskoordinator!
Active Academy Nordic AB / Kundservicejobb / Växjö Visa alla kundservicejobb i Växjö
2026-06-18
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Active Academy Nordic AB i Växjö
, Ljungby
, Älmhult
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Vi söker nu en etableringskoordinator till Active Academy!
Tjänsten är ett vikariat för vår befintliga etableringskoordinator som ska vara föräldraledig. Tjänsten börjar nu till hösten 2026, efter överenskommelse och pågår under större delen av 2027. Det är alltså en tjänst som pågår under minst i 1 års tid, kanske lite längre. Det kan också finnas chans till förlängning efter vikariatet.
I denna roll ingår du i ett Team med tre kollegor. Ett Team som tillsammans ansvarar för marknadsföring, kundtjänst och lokalbokning. Du har också ett särskilt ansvar för genomförande av vår etableringsplan, något du kommer sättas in i under hösten 2026 då du också delvis arbetar tillsammans med vår befintliga etableringskoordinator och VD med förberedelser för framtida på nya orter.
Första månaden av tjänsten kommer dock till stor del bestå i allmänt arbete inom flera olika områden för att du ska blir rejält insatt i verksamheten. Då bl.a. kundtjänst och marknadsföring. Det mesta av arbetet sker på vårt kontor i Växjö tillsammans med dina kollegor. Men du kommer också med fördel vara ute i verksamheten på en del pass för att filma och skapa content till marknadsföring, därför ser vi att du har B-körkort.
Resor och helgarbete förekommer till viss del även om merparten av arbetstiden är på kontorstid. Men under de inledande kurshelgerna varje kurs, så jobbar du ett antal lördagar eller söndagar tillsammans med övriga i teamet, för att finnas på plats på vårt kontor som support för vår ledare och svara på frågor från föräldrar när kurderna drar igång för alla barn.
Om dig som söker:
Du har en bakgrund/utbildning inom och/eller brinner för marknadsföring och projektledning – och du tycker om att jobba administrativt. Du gillar att ta dig an nya uppgifter och bryta ny mark för Active Academy när vi etablerar oss på nya orter och sätter fler i rörelse!
Du har god kunskap i Office 365-programmen, och det är också en stor merit i detta jobb att du har kunskaper i marknadsföring så som annonsering via sociala medier, kunskap att skapa eget content och redigera annonser, Google ads, kunna skriva säljande texter och skapa hemsidor m.m.
Det är mycket positivt om du har erfarenhet av exempelvis barngymnastik, barndans, gruppträning eller annan typ av idrottslig- eller kulturell verksamhet för barn i åldern 1-6 år.
Du har en hög energi och är ansvarsfull, du trivs med att arbeta målinriktat i en tajt grupp som samarbetar. Som person har du stort fokus på kvalitet och utveckling, du gillar att ställas inför utmaningar och ser positivt på dem.
Vi tror att du är en person som trivs i en organisation med stor förändringsvilja, högt tempo och lösningsorienterat arbetssätt. Du har lätt för att se dig själv i en miljö som kännetecknas av Samarbete, Glöd, Mod och Ansvarstagande – och en prestigelös syn på att dela arbetsuppgifter med dina kollegor.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, som socialt hög kompetens samt förmåga att leda dig själv och samarbeta med övriga personer på företaget.
Stämmer ovan in på dig? I så fall vill vi gärna höra mer från dig.
Skicka gärna din ansökan redan idag - intervjuer kommer att påbörjas i vecka 31 eller 32 och sista ansökningsdag är söndagen i vecka 30, den 26:e juli.Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Active Academy är Sveriges största kursarrangör av barnaktiviteter för barn som vill aktivera sig tillsammans med sin förälder.
Varje år har vi tiotusentals deltagare på våra olika aktiviteter och kurser runt om i hela landet. Kurserna och leds av våra ca 400 ledare och verksamheten administreras från vårt huvudkontor i Växjö med ca 10 heltidsanställda.
Verksamheter och varumärken:
Knatteskutt, prova olika aktiviteter för barn 1-4 år, www.knatteskutt.se
Fotbollskul, Lekfull fotbollsträning för barn 2-6 år, www.fotbollskul.se
Djungelgympa för barn 2-6 år, www.djungelgympa.se
FunkyKidz, barndans för barn 2-6 år, www.funkykidz.se
Vi ber vänligt att inte bli kontaktade av olika rekryteringsföretag, samt att inte bli uppringda av kandidater. Utifrån ansökningar bjuder vi i till intervjuer från vecka 31. Sista ansökningsdag är söndag vecka 30.
Varmt välkommen med just din ansökan till Active Academy! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
via mail
E-post: jobb@active-academy.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Active Academy Nordic AB
(org.nr 556718-9138), https://active-academy.org/
Sänneholmsvägen 54 (visa karta
)
352 70 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Active Academy Jobbnummer
9971265