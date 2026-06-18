Musiklärare till Öxnehagaskolan!
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-06-18
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vad drömmer du om? Är svaret att utbilda framtidens världsmedborgare har du hittat helt rätt. Hos oss finns alla förutsättningar för dig som är en engagerad musiklärare som vill inspirera till lärglädje – varje dag, hela vägen!
Välkommen till oss
Öxnehagaskolan, med sin fantastiska utsikt över Vättern, ligger högt belägen i Huskvarna. Här möts cirka 370 elever – och en värld av möjligheter. Vi är en skola med hög måluppfyllelse, stark vi‐känsla och en tydlig övertygelse: alla elever kan lyckas när de möts av rätt undervisning, struktur och höga förväntningar.
Hos oss representeras omkring 30 nationaliteter och lika många språk – en mångfald vi ser som vår största styrka. Vi arbetar medvetet för att utveckla språk, samarbete och trygghet, så att våra elever rustas för en global framtid. Agenda 2030 genomsyrar vårt arbete och vi är övertygade om att olikheter berikar.
Vi har höga förväntningar – varje dag, i varje möte. På våra elever, på varandra och på undervisningens kvalitet. Här skapar vi tillsammans en skola där varje elev ges möjlighet att nå så långt som möjligt.
Ditt nya jobb
Som musiklärare hos oss får du en unik möjlighet att påverka elevernas skoltid på riktigt. Du möter elever från åk 1–6 och bidrar till att skapa glädje, sammanhang och minnen som följer dem långt utanför klassrummet.
Du ansvarar för undervisningen i musik och arbetar aktivt för att utveckla elevernas musikalitet, kreativitet och självkänsla. Hos oss finns goda möjligheter att starta och utveckla ett skolband tillsammans med elever, verka i en levande tradition av allsång och gemensamma musikupplevelser samt samarbeta med kulturskolan för att stärka elevernas lärande och intresse för musik.
Undervisningen präglas av tydlig struktur och höga förväntningar i kombination med ett inkluderande och relationsskapande förhållningssätt, där arbetssätten bygger på samarbete, delaktighet och elevaktivitet. Du arbetar nära dina kollegor i ett starkt arbetslag och bidrar till skolans gemensamma utveckling, där musikämnet är en naturlig och viktig del av helheten.
Din kompetens – du skapar engagemang och gemenskap
Vi söker dig som är utbildad musiklärare, alternativt befinner dig i slutet av din utbildning.
En tydlig elevsyn präglar arbetet, där höga förväntningar och en stark tilltro till varje elevs förmåga är en självklar utgångspunkt. Arbetet bedrivs strukturerat och målinriktat med fokus på kvalitet och utveckling.
I klassrummet finns ett tryggt och tydligt ledarskap som skapar en undervisning präglad av både struktur och glädje, där arbetet anpassas utifrån elevers olika behov och förutsättningar så att alla ges möjlighet att delta och lyckas. Som person är du relationsskapande, lyhörd och samarbetsinriktad, med en vilja att bidra till en levande skolkultur där musik får ta plats och där elever utvecklas tillsammans.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Den här befattningen är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp F.
För mer information om befattningens löneintervall se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
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Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
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Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.
Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
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Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken: https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som ämneslärare.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Karin Swenning karin.swenning@jonkoping.se 036-105446 Jobbnummer
9971261