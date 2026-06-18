Kontorsvärd till stor organisation på Östermalm

Middlepoint AB / Receptionistjobb / Stockholm
2026-06-18


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Publiceringsdatum
2026-06-18

Om tjänsten
Är du en strukturerad teamplayer som brinner för service och gillar nya utmaningar? Nu söker vi en driven och engagerad kontorsvärd/värdinna till en stor svensk organisation i hjärtat av Östermalm!
Som Kontorsvärd har du alltid ögon och öron öppna och är den som fångar upp behov hos medarbetarna och gäster för att skapa den bästa arbetsplatsupplevelsen. Du upprätthåller goda relationer till kunden och är den naturliga kontakten i servicerelaterade frågor och ärenden. Med professionalitet och engagemang hittar du de bästa servicelösningarna och ansvarar för att de utförs på ett effektivt och servicefokuserat sätt.

Välkomna medarbetare och kunder

Ansvar för respektive våningsplan

Kontaktperson för medarbetare och gäster i alla serviceärenden

Telefon och mail

Ansvara för gemensamma ytor, konferensrum och catering

Kontakt med leverantörer

Bemanna servicecentret

Hantera bud, paket och felanmälningar

Vem är du? Du är en riktig servicestjärna som brinner för mötet med människor! För att passa i den här rollen tror vi att du är en välkomnande person som är positiv och gillar att hålla ett högt tempo och standard. Du är ansvarstagande och ser lösningar i de dagliga utmaningar som kan uppstå.
För att trivas här är det viktigt att du är en lagspelare och har lätt för att kommunicera och samarbeta med dina kollegor. Visst administrativt arbete ingår och vi ser gärna att du är bekväm och trygg med Office-paketet.
Krav för tjänsten

Talar flytande svenska och engelska

Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö

Bekväm med Microsoft Office-paketet

Avslutad gymnasieutbildning

Om Anställning Anställning: Visstid sex månader med stor chans till förlängning Omfattning: Heltid, 100% Start: Omgående Arbetstider: Måndag till fredag ca. kl 08-17
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:
http://instagram.com/middlepoi...
Vännerna på Middlepoint!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7938790-2060650".

Arbetsgivare
Middlepoint AB (org.nr 556789-6864), https://jobba.middlepoint.se
Engelbrektsgatan 7 (visa karta)
114 32  STOCKHOLM

Arbetsplats
Middlepoint

Jobbnummer
9971257

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