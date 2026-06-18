Kontorsvärd till stor organisation på Östermalm
Middlepoint AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Middlepoint AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Täby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Är du en strukturerad teamplayer som brinner för service och gillar nya utmaningar? Nu söker vi en driven och engagerad kontorsvärd/värdinna till en stor svensk organisation i hjärtat av Östermalm!
Som Kontorsvärd har du alltid ögon och öron öppna och är den som fångar upp behov hos medarbetarna och gäster för att skapa den bästa arbetsplatsupplevelsen. Du upprätthåller goda relationer till kunden och är den naturliga kontakten i servicerelaterade frågor och ärenden. Med professionalitet och engagemang hittar du de bästa servicelösningarna och ansvarar för att de utförs på ett effektivt och servicefokuserat sätt.
Välkomna medarbetare och kunder
Ansvar för respektive våningsplan
Kontaktperson för medarbetare och gäster i alla serviceärenden
Telefon och mail
Ansvara för gemensamma ytor, konferensrum och catering
Kontakt med leverantörer
Bemanna servicecentret
Hantera bud, paket och felanmälningar
Vem är du? Du är en riktig servicestjärna som brinner för mötet med människor! För att passa i den här rollen tror vi att du är en välkomnande person som är positiv och gillar att hålla ett högt tempo och standard. Du är ansvarstagande och ser lösningar i de dagliga utmaningar som kan uppstå.
För att trivas här är det viktigt att du är en lagspelare och har lätt för att kommunicera och samarbeta med dina kollegor. Visst administrativt arbete ingår och vi ser gärna att du är bekväm och trygg med Office-paketet.
Krav för tjänsten
Talar flytande svenska och engelska
Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Om Anställning Anställning: Visstid sex månader med stor chans till förlängning Omfattning: Heltid, 100% Start: Omgående Arbetstider: Måndag till fredag ca. kl 08-17
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Vännerna på Middlepoint! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7938790-2060650". Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), https://jobba.middlepoint.se
Engelbrektsgatan 7 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Middlepoint Jobbnummer
9971257