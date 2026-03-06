Underhållsingenjör
2026-03-06
Är du vår nya underhållsingenjör?
Tekniska verken bygger världens mest resurseffektiva region! För att lyckas med detta krävs det att våra produktionsanläggningar fungerar optimalt. Detta ställer krav på en miljömässig och ekonomisk driftoptimering samt förebyggande och avhjälpande underhåll. För att fortsatt kunna säkerställa en hållbar, optimal och säker drift söker vi vår nästa nyckelspelare - en underhållsingenjör för kraftvärmeverket, reserv/spetslast och tryckstegringsanläggningar.
Som underhållsingenjör hos oss blir du en del av ett härligt och kompetent team, där ditt främsta fokus är anläggningens underhåll. Med varierande och spännande arbetsuppgifter kommer dina dagar vara fyllda med att:
- skapa underhållsplaner
- upprätthålla reservdelshållning
- handleda entreprenörer
- delta samt driva underhållsprojekt
- följa upp besiktningsrutiner inom olika områden inklusive brand
Är du den vi söker?
Då arbetet innefattar kontakt med såväl interna som externa parter ser vi att du besitter god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du ser vikten i att arbeta strukturerat och har förmågan att flexibelt kunna skifta fokus mellan olika projekt och arbetsuppgifter. Vi ser även att du självständigt driver ditt arbete framåt och kan ta såväl beslut som initiativ.
Erfarenheter du tar med och delar med oss:
- Gymnasial utbildning inom teknik/mekanik alternativt annan erfarenhet som kan bedömas likvärdig
- Goda kunskaper i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt
- B-körkort
Har du utbildning som drift-, process- eller maskiningenjör ses det som meriterande. Erfarenhet av drift och underhåll är också meriterande.
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta Ola Palmquist, anläggningschef Kraftvärmeverket i Linköping, 013-20 91 09. Facklig information lämnas av Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06 och frågor som rör Unionen mejlas till unionen@tekniskaverken.se
. För rekryteringsprocessen ansvarar Sara Thelander, HR-specialist, 013-20 92 89.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 15 mars, vi arbetar med en löpande urvalsprocess se därför till att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Ersättning
